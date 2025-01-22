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Третьего пола не будет? Звёзды возмущены указом Трампа о двух полах

Euronews 22 января, 2025 18:19

Мир 0 комментариев

Photo: Wolfram Steinberg/dpa Photo: Wolfram Steinberg/dpa

"Правительство Соединенных Штатов официально будет признавать только два пола – мужской и женский", - решил Дональд Трамп сразу после прихода в Белый дом. Это вызвало возмущение в ЛГБТ+-сообществе в Америке и за ее пределами.

Президент Трамп едва успел принять присягу, как сразу приступил к масштабным реформам. Выход из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, помилование участников штурма Капитолия, озвученная "политика двух полов" - вот лишь несколько указов, подписанных президентом в первые часы второго срока.

"Политика Соединенных Штатов заключается в признании двух полов - мужского и женского. Пол человека неизменен и основан на фундаментальной и неоспоримой реальности" , - сообщил нации президент. Уточняется, что понятие "пол" относится к неизменной биологической классификации индивида и не является синонимом концепции "гендерной идентичности", которая названа "полностью внутренним и субъективны ощущением собственного "я". Также в указе прописано, что слова "женщина" и "девочка" относятся к совершеннолетним и несовершеннолетним лицам женского пола, а "мужчина" и "мальчик" - соответственно, мужского.

Указ предписывает федеральным ведомствам удалить всю информацию, продвигающую гендерную идеологию. Отныне запрещено использовать государственное финансирование для продвижения таких идей и проводить медпроцедуры по смене пола на средства из бюджета.

Таким образом, Трамп свел на нет усилия своего предшественника Джо Байдена, при котором в 2021 года в США впервые начали выдавать американские паспорта с гендерным маркером X для небинарных людей (а жители Нью-Йорка получили право указывать в личных документах третий – "неопределенный" пол - еще в 2018 году - прим.).

Решение Трампа касается судеб миллионов людей в Америке - небинарных личностей, трансгендеров и других. Об этом с тревогой говорят в соцсетях звезды и инфлюэнсеры. Певица и актриса Ариана Гранде поделилась в Instagram своими мыслями. "Давайте начистоту: квиры и транссексуалы были здесь до Дональда Трампа и будут существовать после него, - написала она. - Солнцу все равно, издали вы указ о том, чтобы оно перестало вставать каждое утро, или нет. Оно просто продолжает восходить".

Рок-группа Garbage написала в Instagram: "Квир, трансы и небинарные люди существовали всегда и будут существовать дальше, независимо от того, признаете вы это или нет".

Судья реалити-шоу RuPaul's Drag Race Мишель Визаж поделилась фрагментом речи Трампа в Instagram Stories, написав: "ВЫ НЕ СОТРЕТЕ МОЕГО РЕБЕНКА".

А норвежская певица AURORA обратилась к своим трансгендерным подписчикам в США так: "Я глубоко огорчена тем, как вас подвело ваше собственное правительство". "Право быть увиденным и услышанным действительно важно. А право быть теми, кто мы есть на самом деле, жизненно важно, - добавила она. - Я хочу, чтобы вы знали: мое сердце с вами. Меня очень беспокоит, куда движется мир. Страх перед неизвестным... не присущ нам с рождения, этому учатся".

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