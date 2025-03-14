Трамп заявил об «очень хороших и продуктивных» переговорах с Путиным

Встрече с Уиткоффом в четверг предшествовала пресс-конференция Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, на которой российский президент впервые прокомментировал предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня.

«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но они должны быть такими, которые привели бы к долгосрочному миру и устранили бы первоначальные причины кризиса», — заявил Путин.

Затем он перечислил ряд «нюансов», в частности, вопрос о том, что делать с украинскими военными в Курской области, кто будет контролировать выполнение перемирия и как гарантировать, что ВСУ не используют это время для перевооружения.

Президент США Дональд Трамп назвал заявление Путина «многообещающим, но неполным». На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп также высказал надежду, что Россия «поступит правильно», и сказал, что у него есть рычаги давления на Москву.

Какие именно, президент США уточнять не стал.

В результате встреча со Стивом Уиткоффом прошла поздно вечером в четверг, 13 марта, в закрытом режиме.

Поначалу не было известно, принял ли Владимир Путин спецпосланника президента США. Как сообщали российские СМИ, его самолет вылетел из московского аэропорта «Внуково» в 1:54.

Кремль подтвердил разговор на следующий день, в пятницу, 14 марта.

«Была предоставлена дополнительная информация российской стороне. Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для [Дональда] Трампа», — заявил пресс-секратерь российского президента Дмитрий Песков журналистам.

В пятницу Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial сообщил об «очень хороших» переговорах с Путиным.

«Вчера у нас состоялись очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровопролитная война может, наконец, закончиться», — написал Трамп.

В посте он также попросил российского президента сохранить жизни «тысяч украинских военнослужащих», которые «полностью окружены российскими военными» и находятся в «очень тяжелом» и «уязвимом» положении.

«Я настоятельно просил президента Путина сохранить им жизнь. Это была бы ужасная резня, какой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Господь!!!» — сказано в публикации президента США.

Из поста Дональда Трампа не было ясно, имелся ли в виду личный двух президентов или переговоры Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

После заявления Трампа в Белом доме пояснили, что с президентом России в четверг разговаривал не сам президент США, а его спецпосланник.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп не планирует в пятницу разговаривать с Владимиром Путиным, хотя он «оказывает давление на Путина и россиян, чтобы они поступили правильно».

Другие подробности о встрече Путина с Уиткоффом неизвестны.

О чем США и Украина договорились в Джидде

Делегации США и Украины встретились в Джидде в Саудовской Аравии 11 марта. По итогам переговоров было объявлено, что Киев согласен на предложенное Вашингтоном 30-дневное прекращение огня — если на него согласится Москва.

В ответ на это США возобновили военную помощь и обмен разведдаными с Украиной.

Дональд Трамп вскоре после этого говорил, что если Россия не согласится на прекращение огня, то против нее могут быть введены «разрушительные» санкции.

Высокопоставленный украинский дипломат на условиях анонимности рассказал журналистам, что в Джидде обсуждались и другие вопросы. Так, представители Украины объяснили, что Киев никогда не признает владение Россией оккупированными территориями.

Дипломат назвал договоренности, которые стороны достигли в Джидде, компромиссом.