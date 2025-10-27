Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Октября Завтра: Irita, Ita, Lilita
Доступность

Трамп ввёл новые тарифы против Канады после рекламы с цитатой из Рейгана

© Meduza.io 27 октября, 2025 10:54

Мир 0 комментариев

США поднимут пошлины для Канады еще на 10% от тех, которые действуют сейчас, заявил Дональд Трамп. Причиной этого он назвал размещение рекламы с цитатой 40-го президента США Рональда Рейгана.

Рекламу запустило правительство канадской провинции Онтарио. В ней цитируются слова Рейгана из его обращения 1987 года — он говорит, что «в долгосрочной перспективе» торговые барьеры в виде пошлин «наносят ущерб каждому американцу — и рабочим, и потребителям».

«Рональд Рейган ценил тарифы с точки зрения национальной безопасности и экономики, но Канада утверждала обратное! Их реклама должна была быть немедленно снята, но ее показали прошлой ночью во время Мировой серии, зная, что это мошенничество. Из-за их грубого искажения фактов и враждебного действия я повышаю тариф на канадские товары на 10% сверх того, что они платят сейчас», — написал Трамп.

Реклама с цитатой Рейгана была запущена на крупных американских телеканалах 16 октября — ее оплатило правительство Онтарио, а премьер-министр провинции Даг Форд, который критикует торговую политику США, отдельно опубликовал ее. 24 октября Трамп заявил, что США прекращают торговые переговоры с Канадой из-за «мошеннического использования фейковой рекламы», в которой Рональд Рейган «высказывается отрицательно о тарифах». Размещение этого ролика раскритиковал и фонд Рональда Рейгана.

После заявления Трампа Даг Форд по итогам обсуждения с премьер-министром Канады Марком Карни сообщил, что Онтарио приостановит рекламную кампанию, «чтобы возобновить торговые переговоры». Но реклама, добавил он, все равно будет транслироваться во время игр Мировой серии.

Ранее США уже ввели пошлину в 35% на все канадские товары. При этом многие из них освобождены от пошлин в рамках соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), которое Трамп заключил еще во время своего первого срока. Отдельно США ввели отраслевые пошлины в размере 50% на металлы и 25% на автомобили. Канада, как отмечает «Би-би-си», осталась единственной страной из G7, которая пока не достигла торгового соглашения с США.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:50 27.10.2025
Латвия: хор Kamēr… стал четырежды лауреатом Гран-при Европы
Sfera.lv 1 час назад
«Неограниченная дальность»: Россия завершила испытания «Буревестника»
Bitnews.lv 1 час назад
Литва готовится полностью закрыть границу с Беларусью
Bitnews.lv 1 час назад
Рождаемость в Латвии упала почти наполовину за десять лет
Bitnews.lv 2 часа назад
Туризм рухнул до нуля: как санкции ЕС ударили по поездкам в Россию
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: параспортсмены привезли «серебро» по кёрлингу
Sfera.lv 4 часа назад
Эстония: эффект не виден
Sfera.lv 7 часов назад
Италия: польского туриста накажут за Помпеи
Sfera.lv 1 день назад

Индийцам по Риге вечером лучше не гулять: священник — о расизме в Латвии

Латышские СМИ 13:51

Латышские СМИ 0 комментариев

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

Читать
Загрузка

Сбил пожилую женщину прямо у остановки

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

Читать

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Читать

Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

Для настроения 13:34

Для настроения 0 комментариев

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

Читать

“Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе” — президент о расстреле собак

Важно 13:22

Важно 0 комментариев

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Читать

Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

Наука и технологии 13:22

Наука и технологии 0 комментариев

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Читать

Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Читать