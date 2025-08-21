Трамп «временно» решил оставить Путина и Зеленского один на один

В интервью на радио WABC Трамп прямо сказал, что хочет «сначала посмотреть, что произойдёт» между лидерами России и Украины. Такой осторожный тон резко отличается от его предвыборных заявлений, когда он обещал завершить войну «за 24 часа». Сам президент теперь признаёт: задача оказалась значительно труднее, чем он ожидал.

На этой неделе в Белом доме прошли консультации Трампа с Зеленским и европейскими лидерами, где обсуждались гарантии безопасности для Украины. Американская сторона дала понять, что готова рассматривать помощь в виде разведданных или авиационной поддержки, но исключает отправку сухопутных войск. Одновременно Кремль через Сергея Лаврова настаивает: Россия тоже должна числиться в числе гарантов, что в Вашингтоне воспринимают скептически.

После переговоров Трамп позвонил Путину, и стороны согласовали назначение более высокопоставленных переговорщиков для контактов между Москвой и Киевом. Тем не менее сроки возможной встречи остаются неопределёнными: в Вашингтоне избегают даже намёков на возможные площадки, а Путин с начала войны отвергал личные переговоры с Зеленским.

Тем временем в Киеве подчеркивают, что любые мирные договорённости должны включать чёткие гарантии против возобновления агрессии. Зеленский говорил о планах закупки американского вооружения на сумму около 90 млрд долларов через европейских партнёров, а также о продаже США украинских дронов