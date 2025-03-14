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Трамп верит, что США аннексируют Гренландию

© Deutsche Welle 14 марта, 2025 08:30

Мир 0 комментариев

Трамп, Рютте

"Я думаю, это произойдет", - ответил на вопрос о возможной аннексии Гренландии президент США на пресс-конференции с генсеком НАТО.

Соединенные Штаты Америки аннексируют Гренландию, уверен Дональд Трамп. "Я думаю, это произойдет", - ответил на вопрос о возможной аннексии острова президент США во время встречи в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в четверг, 13 марта. "Она (Гренландия. - Ред.) нужна нам для международной безопасности", - пояснил Трамп. Он также выразил уверенность в том, что Рютте сыграет в присоединении Гренландии к США "важную роль".

В свою очередь Марк Рютте заявил, что "не хочет втягивать НАТО" в рассуждения на этот счет, но признал важность Гренландии для арктической безопасности из-за повышенного интереса России и Китая к этому региону.

Председатель комитета по обороне парламента Дании, в состав содружества которой входит Гренландия, Расмус Ярлов в своем аккаунте в соцсети Х написал, что претензии США на остров могут обернуться "войной между двумя странами НАТО", а также подверг критике поведение Марка Рютте на встрече с Трампом. "Гренландия только что проголосовала против немедленной независимости от Дании и не хочет никогда быть американской", - добавил Ярлов.

На выборах в Гренландии победила партия, выступающая за референдум о независимости

Оппозиционная партия Demokraatit ("Демократы"), которая выступает за проведение референдума о независимости Гренландии от Дании, набрала почти 30% голосов и заняла первое место на парламентских выборах на острове, прошедших в среду, 12 марта.

На втором месте оказалась оппозиционная националистическая партия Naleraq ("Веха"), также выступающая за скорейшую независимость Гренландии. Правящая лево-зеленая партия Inuit Ataqatigiit ("Народное сообщество") и ее партнеры по коалиции Siumut ("Вперед") заняли третье и четвертое места соответственно. Они тоже поддерживают референдум об отделении острова от Дании, но пока не определились с его сроками.

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