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Трамп в первую очередь смотрит на Россию, как на конкурента: экс-посол Тейкманис

Редакция PRESS 27 января, 2025 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

После того, как Трамп стал президентом США газета Diena взяла большое интервью у бывшего посла в США и России Андриса Тейкманиса, и попросила дать свой комментарий по поводу того, как могут развиваться отношения США и России.

По словам Тейкманиса, маловероятно, что Трамп отменит наложенные Байденом санкции.

"Я даже думаю, что Трамп может расширить эти санкции в сторону сжиженного газа, что будет в интересах США, - отметил Тейкманис, - Поток денег от добычи угля - это фактически единственное, что поддерживает экономику, другого же ничего нет. Это означает, что ожидаются очень серьезные последствия. Российская военная экономика не будет устойчивой. Россия иcощает свои финансовые резервы, и они не бесконечны. И, я думаю, Трамп с этим считается».

«Что будет в конце переговоров, это мы увидим, но это не будет просто, - прогнозирует эксперт. - Я думаю, что на исход этих переговоров скорее всего повлияют через экономические рычаги, через экономическое ослабление России. Это Трамп, я думаю, достаточно хорошо понимает. Он в своих высказываниях уже обозначил этот свой рычаг, на который намерен надавить, чтобы переговоры с Россией были эффективными».

Бывший посол считает, что Трампу в данный миг все равно, на что готов Путин. А вот президенту России придется обдумать стратегию переговоров и то, как результата переговоров потом «продать» внутри России.

Эксперт также напомнил, что любые переговоры начинаются не с беседы лидеров, этому обычно предшествует большая работа дипломатов.

«Личные отношения Трампа подчинены бизнесу, - рассуждает господин Тейкманис. - Зачем бы ему брататься с Путиным? Ему может быть нравятся такие сильные, большие, влиятельные, харизматические лидеры, как он уже говорил, но в этом случае он в первую очередь воспринимает Россию как конкурента».

«Трамп намерен отказаться от различных международных обязательств, что уже сделал, - продолжает Тейкманис, - и таким образом выразить свое отношение к ныне существующему мировому порядку и правовому порядку...».

«Пока в России не сменилась власть и Россия сохраняет свой агрессивный, империалистический характер как во внутренней политике, так во внешней политике, Европе нужно быть готовой, и готовность означает силовую политику... какая она была во время холодной войны. Фактически установка не изменилась — также тогда Европа сказала, что мы не собираемся ни на кого нападать, но, если кто-то затронет нас, то получит в ответ, чтоб мало не показалось. И это тот язык, который Россия понимает, уважает и соблюдает. В этом смысле мы возвращаемся к тому, что было, но не забудем, что холодная война 40 лет фактически обеспечивала мир в Европе, хотя также были две до зубов вооруженных стороны, которые были намного более вооружены, чем сегодня», - напоминает дипломат.

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