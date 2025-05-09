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Трамп сказал, сколько кукол нужно американской девочке и угрожает запретить кукол Barbie в США

Редакция PRESS 9 мая, 2025 16:36

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентную пошлину на продукцию компании Mattel — производителя кукол Barbie.

Это заявление последовало после того, как генеральный директор Mattel сообщил, что компания продолжит производить за пределами США, сокращая при этом зависимость от китайских поставок.

«Я слышал, они сказали: “Мы попробуем перенести производство куда-то ещё”», — цитирует Newsweek cлова Трампа, сказанные в четверг в Овальном кабинете. — «Что ж, пусть пробуют. Мы введём 100-процентную пошлину на их игрушки, и тогда они не продадут ни одной игрушки в США — а это их крупнейший рынок».

Игрушки, особенно куклы, стали очередной горячей точкой в продолжающихся дебатах о тарифах и торговой политике.

Представители отрасли предупреждают: высокая зависимость от импорта из Китая делает игрушки особенно уязвимыми для 145-процентной пошлины, действующей на китайские товары. Они призывают администрацию освободить игрушки от пошлин, чтобы избежать дефицита и роста цен в праздничный сезон.

Однако Трамп и его кабинет принижают значение проблемы. Сам экс-президент не раз заявлял, что девочкам полезнее иметь меньше кукол, а теперь угрожает пошлиной крупнейшему мировому производителю кукол.

Заявление Трампа прозвучало вскоре после заключения сделки с Великобританией, касающейся автомобилей и металлов. Он отвечал на вопрос журналиста о решении Mattel поднять цены в США из-за пошлин.

На этой неделе Mattel объявила о «ценовых мерах» в ответ на изменения в глобальной торговой политике и введённые тарифы. Генеральный директор компании Иннон Крейц на квартальной отчётной встрече сообщил, что помимо повышения цен, Mattel снижает зависимость от китайских поставок и диверсифицирует цепочку поставок.

В интервью CNBC Крейца спросили, может ли перенос производства в США снизить издержки. Он ответил: «Мы так не считаем».

В воскресенье в интервью программе Meet the Press Дональд Трамп заявил:

«Я не думаю, что 11-летней девочке нужно иметь 30 кукол. Думаю, трёх-четырёх вполне достаточно.
Мы ведь имели торговый дефицит с Китаем в сотни миллиардов долларов — это было безумие».

Генеральный директор Mattel Иннон Крейц отметил: «80% мирового производства игрушек приходится на Китай. Ассоциация производителей игрушек США предупреждает о высоких рисках для многих компаний. Если ситуация не изменится, отрасль столкнётся с серьёзными перебоями. Мы поддерживаем инициативу обнуления пошлин на игрушки, чтобы сохранить доступность и безопасность продукции для всех».

Несмотря на обращения отрасли, администрация пока не объявила об исключении игрушек из списка облагаемых пошлинами товаров и не дала сигналов о готовности это сделать.

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