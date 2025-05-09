Трамп сказал, сколько кукол нужно американской девочке и угрожает запретить кукол Barbie в США

Это заявление последовало после того, как генеральный директор Mattel сообщил, что компания продолжит производить за пределами США, сокращая при этом зависимость от китайских поставок.

«Я слышал, они сказали: “Мы попробуем перенести производство куда-то ещё”», — цитирует Newsweek cлова Трампа, сказанные в четверг в Овальном кабинете. — «Что ж, пусть пробуют. Мы введём 100-процентную пошлину на их игрушки, и тогда они не продадут ни одной игрушки в США — а это их крупнейший рынок».

Игрушки, особенно куклы, стали очередной горячей точкой в продолжающихся дебатах о тарифах и торговой политике.

Представители отрасли предупреждают: высокая зависимость от импорта из Китая делает игрушки особенно уязвимыми для 145-процентной пошлины, действующей на китайские товары. Они призывают администрацию освободить игрушки от пошлин, чтобы избежать дефицита и роста цен в праздничный сезон.

Однако Трамп и его кабинет принижают значение проблемы. Сам экс-президент не раз заявлял, что девочкам полезнее иметь меньше кукол, а теперь угрожает пошлиной крупнейшему мировому производителю кукол.

Заявление Трампа прозвучало вскоре после заключения сделки с Великобританией, касающейся автомобилей и металлов. Он отвечал на вопрос журналиста о решении Mattel поднять цены в США из-за пошлин.

На этой неделе Mattel объявила о «ценовых мерах» в ответ на изменения в глобальной торговой политике и введённые тарифы. Генеральный директор компании Иннон Крейц на квартальной отчётной встрече сообщил, что помимо повышения цен, Mattel снижает зависимость от китайских поставок и диверсифицирует цепочку поставок.

В интервью CNBC Крейца спросили, может ли перенос производства в США снизить издержки. Он ответил: «Мы так не считаем».

В воскресенье в интервью программе Meet the Press Дональд Трамп заявил:

«Я не думаю, что 11-летней девочке нужно иметь 30 кукол. Думаю, трёх-четырёх вполне достаточно.

Мы ведь имели торговый дефицит с Китаем в сотни миллиардов долларов — это было безумие».

Генеральный директор Mattel Иннон Крейц отметил: «80% мирового производства игрушек приходится на Китай. Ассоциация производителей игрушек США предупреждает о высоких рисках для многих компаний. Если ситуация не изменится, отрасль столкнётся с серьёзными перебоями. Мы поддерживаем инициативу обнуления пошлин на игрушки, чтобы сохранить доступность и безопасность продукции для всех».

Несмотря на обращения отрасли, администрация пока не объявила об исключении игрушек из списка облагаемых пошлинами товаров и не дала сигналов о готовности это сделать.