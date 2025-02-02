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Трамп развязал торговую войну: США вводят пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая

Euronews 2 февраля, 2025 13:56

Мир 0 комментариев

Американский президент подписал указ о введении пошлин на импортные товары из Канады, Мексики и Китая. Это вызвало ответные меры, а также создало угрозу ускорения инфляции и риск еще более серьезных экономических потрясений.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении жестких пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Это вызвало немедленные ответные меры со стороны североамериканских соседей в условиях фактически объявленной им торговой войны.

Президент-республиканец написал в социальных сетях, что новые тарифы необходимы "для защиты американцев", и потребовал от трех стран сделать больше для пресечения производства и экспорта запрещенного фентанила, а от Канады и Мексики - сократить нелегальную иммиграцию в США. Этот шаг, который был одним из предвыборных обязательств Трампа, вверг в смятение глобальную экономику и поставил под сомнение возможность выполнения другого обещания - о снижении цен.

Пошлины на импорт могут привести к значительному скачку инфляции, хотя в ходе предвыборной кампании кандидат от республиканцев обещал, снизить цены на продукты, бензин, жилье, автомобили и другие товары.

В субботу Трамп объявил чрезвычайное экономическое положение и ввел пошлины в размере 10% на весь импорт из Китая и 25% на импорт из Мексики и Канады. При этом энергоносители, импортируемые из Канады, включая нефть, природный газ и электроэнергию, будут облагаться налогом по ставке 10%.

Канада и Мексика наносят ответный удар

Эти меры спровоцировали экономическое противостояние с двумя крупнейшими торговыми партнерами Америки - Мексикой и Канадой, нарушив сложившиеся десятилетиями торговые отношения, и вызвали жесткие ответные меры со стороны этих двух стран.

Президент Мексики немедленно распорядился о введении ответных пошлин, а премьер-министр Канады заявил, что страна введет соответствующие 25-процентные тарифы на импорт из США на сумму до 155 миллиардов долларов. Китай пока не отреагировал на действия Трампа.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские пошлины на 30 миллиардов долларов в торговле американским алкоголем и фруктами вступят в силу во вторник, вместе с новыми тарифами в США. Свое обращение к канадцам он открыл посланием, адресованным американским потребителям.

"Это будет иметь реальные последствия для вас, американского народа", - сказал Трюдо, заявив, что это приведет к росту цен на продукты и другие товары.

Трюдо выразил мнение многих канадцев, которые чувствуют себя преданными своим соседом и давним союзником, напомнив американцам, что канадские войска сражались вместе с ними в Афганистане.

"Действия, предпринятые сегодня Белым домом, разделили нас, вместо того чтобы объединить", - сказал Трюдо, предупредив на французском языке, что для многих людей это может привести к "темным временам".

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что поручила своему министру экономики принять ответные меры, включающие ответные пошлины и другие меры по защите интересов Мексики.

"Мы категорически отвергаем клевету Белого дома о том, что мексиканское правительство заключило союз с преступными организациями, а также о намерении вмешиваться в дела нашей территории, - написала Шейнбаум в своем посте на сайте X. - Если бы правительство США и его ведомства хотели решить проблему серьезного потребления фентанила в своей стране, они могли бы бороться с продажей наркотиков на улицах своих крупных городов, чего они не делают, и с отмыванием денег, которое порождает эта незаконная деятельность, причиняющая столько вреда населению страны".

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