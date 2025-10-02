Трамп разрешил: США передадут Украине разведанные для ударов по энергетике России

По их данным, разведслужбы США и Пентагон будут предоставлять Киеву сведения о нефтеперерабатывающих заводах, трубопроводах, электростанциях и другой инфраструктуре. Решение Трамп принял незадолго до публикации поста в соцсети Truth Social, где заявил, что Украина «может победить в войне и вернуть свои территории». Вашингтон также призвал союзников по НАТО подключиться к аналогичной поддержке.

Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность поставки Киеву дальнобойных ракет Tomahawk и Barracuda. Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс отмечал, что обсуждается передача Украине Tomahawk с дальностью до 2,5 тыс. км, однако окончательного решения не принято.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что удары по территории РФ с использованием западных вооружений будут означать прямое участие НАТО в конфликте. Президент Украины Владимир Зеленский, встречавшийся с Трампом в сентябре, заявил, что Кремль должен быть готов к ударам дальнобойным оружием США.

Ранее Киев неоднократно запрашивал у Вашингтона ракеты Tomahawk. В 2023 году они фигурировали в «плане победы», представленном тогдашнему президенту Джо Байдену, однако поставок не последовало. Летом 2024 года Украина повторила запрос, но также безрезультатно.

Накануне саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции остался без электроснабжения в результате российского удара по энергетической инфраструктуре в городе Славутич Киевской области, сообщило Министерство энергетики Украины.

Ведомство утверждает, что из-за обстрела Чернобыльская АЭС «оказалась в блэкауте» и на станции «возникла чрезвычайная ситуация». Сейчас специалисты, как говорится в сообщении ведомства, пытаются восстановить подачу электричества. Об изменении уровня радиации власти Украины не сообщают.

Обновление. Блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской АЭС, включая защитный саркофаг над четвертым энергоблоком, продолжался более трех часов после российской атаки на подстанцию в Славутиче, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. И это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов», — добавил он.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что на ЧАЭС «произошли перебои в подаче электроэнергии» из-за потери подключения к подстанции «Славутич». «Объект оперативно переключился на резервные линии, и электроснабжение было восстановлено, за исключением Нового безопасного конфайнмента (НБК). <…> Два аварийных дизель-генератора теперь снабжают НБК электроэнергией», — говорится в сообщении агентства.

Войска РФ нанесли удар по электроподстанции в Славутиче вечером 1 октября, сообщил мэр города Юрий Фомичев. В результате удара на станции произошел пожар.