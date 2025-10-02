Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп разрешил: США передадут Украине разведанные для ударов по энергетике России

Редакция PRESS 2 октября, 2025 08:35

Мир 0 комментариев

резидент США Дональд Трамп одобрил передачу Украине разведывательной информации, которая может быть использована для ударов по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, разведслужбы США и Пентагон будут предоставлять Киеву сведения о нефтеперерабатывающих заводах, трубопроводах, электростанциях и другой инфраструктуре. Решение Трамп принял незадолго до публикации поста в соцсети Truth Social, где заявил, что Украина «может победить в войне и вернуть свои территории». Вашингтон также призвал союзников по НАТО подключиться к аналогичной поддержке.

Кроме того, администрация Трампа рассматривает возможность поставки Киеву дальнобойных ракет Tomahawk и Barracuda. Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс отмечал, что обсуждается передача Украине Tomahawk с дальностью до 2,5 тыс. км, однако окончательного решения не принято.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что удары по территории РФ с использованием западных вооружений будут означать прямое участие НАТО в конфликте. Президент Украины Владимир Зеленский, встречавшийся с Трампом в сентябре, заявил, что Кремль должен быть готов к ударам дальнобойным оружием США.

Ранее Киев неоднократно запрашивал у Вашингтона ракеты Tomahawk. В 2023 году они фигурировали в «плане победы», представленном тогдашнему президенту Джо Байдену, однако поставок не последовало. Летом 2024 года Украина повторила запрос, но также безрезультатно.

Накануне саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции остался без электроснабжения в результате российского удара по энергетической инфраструктуре в городе Славутич Киевской области, сообщило Министерство энергетики Украины.

Ведомство утверждает, что из-за обстрела Чернобыльская АЭС «оказалась в блэкауте» и на станции «возникла чрезвычайная ситуация». Сейчас специалисты, как говорится в сообщении ведомства, пытаются восстановить подачу электричества. Об изменении уровня радиации власти Украины не сообщают.

Обновление. Блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской АЭС, включая защитный саркофаг над четвертым энергоблоком, продолжался более трех часов после российской атаки на подстанцию в Славутиче, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. И это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов», — добавил он.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что на ЧАЭС «произошли перебои в подаче электроэнергии» из-за потери подключения к подстанции «Славутич». «Объект оперативно переключился на резервные линии, и электроснабжение было восстановлено, за исключением Нового безопасного конфайнмента (НБК). <…> Два аварийных дизель-генератора теперь снабжают НБК электроэнергией», — говорится в сообщении агентства.

Войска РФ нанесли удар по электроподстанции в Славутиче вечером 1 октября, сообщил мэр города Юрий Фомичев. В результате удара на станции произошел пожар.

 

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

