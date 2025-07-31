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Трамп посоветовал Медведеву «следить за словами»

© BBC 31 июля, 2025 10:30

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В среду президент США заявил, что Вашингтон с 1 августа введет для Индии пошлины в 25% из-за торгового дисбаланса и бизнеса между Дели и Москвой.

А теперь он написал в Truth Social пост, в котором упомянул зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

-Мне все равно, чем Индия занимается с Россией. Они могут вместе завалить свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало сотрудничества с Индией, их тарифы слишком высоки, почти самые высокие в мире. Так же, у России и США почти нет совместного бизнеса. Давайте сохраним это так, как есть, и скажите Медведеву, провалившемуся бывшему президенту России, который до сих пор думает, что он президент, следить за словами. Потому что он заходит на очень опасную территорию, — пишет Трамп.

В начале недели Медведев писал в соцсети Х, комментируя требование Трампа приступить к мирному урегулированию войны в Украине в течение 10 дней:

-Каждый новый ультиматум [Трампа] — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо [Джо Байдена].

Трамп уже не в первый раз вспоминает о существовании Медведева. В июне, реагируя на его пост об Иране, президент США написал в своей соцсети:

-Слышал ли я, как бывший президент России Медведев вскользь упомянул „слово на Я“ и сказал, что он и другие страны поставят Ирану ядерные боеголовки? Действительно ли он это сказал или это просто плод моего воображения? Если он действительно это сказал, и если это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне немедленно.

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Стали задавать вопросы о его прошлом: премьер-министр Литвы ушел в отставку

Важно 14:08

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В Латвии растёт благосостояние: миллионеров становится всё больше

Латышские СМИ 14:00

Латышские СМИ 0 комментариев

В 2024 году в мире появилось 680 000 новых миллионеров. Согласно отчёту Global Wealth Report, подготовленному швейцарским банком UBS, число миллионеров увеличилось в большинстве из 56 проанализированных стран. Исключением стала Эстония, где число миллионеров, наоборот, сократилось, сообщает nra.lv.

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Стратегические приоритеты LSM утверждены: LR4 закрывают, языковую концепцию меняют

Важно 13:43

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Совет общественных электронных средств массовой информации (СОЭСМИ) в четверг утвердил разработанные правлением Латвийского общественного СМИ (LSM) стратегические приоритеты на 2026-2029 годы, которые, в частности, предусматривают, что русскоязычная программа "Латвийское радио 4 - Домская площадь" (LR4) претерпит структурные изменения и продолжит существовать в нынешнем формате, или линейном вещании, только до конца этого года, сообщили агентству ЛЕТА в СОЭСМИ.

Совет общественных электронных средств массовой информации (СОЭСМИ) в четверг утвердил разработанные правлением Латвийского общественного СМИ (LSM) стратегические приоритеты на 2026-2029 годы, которые, в частности, предусматривают, что русскоязычная программа "Латвийское радио 4 - Домская площадь" (LR4) претерпит структурные изменения и продолжит существовать в нынешнем формате, или линейном вещании, только до конца этого года, сообщили агентству ЛЕТА в СОЭСМИ.

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Хотел переодеться: в Елгаве пьяный мужчина застрял в контейнере для сбора текстиля. ВИДЕО

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