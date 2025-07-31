Трамп посоветовал Медведеву «следить за словами»

А теперь он написал в Truth Social пост, в котором упомянул зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

-Мне все равно, чем Индия занимается с Россией. Они могут вместе завалить свои мертвые экономики, мне все равно. У нас очень мало сотрудничества с Индией, их тарифы слишком высоки, почти самые высокие в мире. Так же, у России и США почти нет совместного бизнеса. Давайте сохраним это так, как есть, и скажите Медведеву, провалившемуся бывшему президенту России, который до сих пор думает, что он президент, следить за словами. Потому что он заходит на очень опасную территорию, — пишет Трамп.

В начале недели Медведев писал в соцсети Х, комментируя требование Трампа приступить к мирному урегулированию войны в Украине в течение 10 дней:

-Каждый новый ультиматум [Трампа] — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо [Джо Байдена].

Трамп уже не в первый раз вспоминает о существовании Медведева. В июне, реагируя на его пост об Иране, президент США написал в своей соцсети:

-Слышал ли я, как бывший президент России Медведев вскользь упомянул „слово на Я“ и сказал, что он и другие страны поставят Ирану ядерные боеголовки? Действительно ли он это сказал или это просто плод моего воображения? Если он действительно это сказал, и если это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне немедленно.