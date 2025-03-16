Трамп отдал приказ бомбить хуситов в Йемене — за нападение на суда в Красном море

«Сегодня я приказал ВС США приступить к решительным и мощным действиям против йеменских террористов: хуситов», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, пояснив, что это ответ на то, что хуситы не прекращают обстрелы американских и других кораблей, самолетов и беспилотников.

«Сообщаю террористам-хуситам: ваше время истекло. Вы должны прекратить атаки сегодня же. В противном случае вас ждут такие адские муки, каких вы еще не испытывали», — добавил президент США.

«Наши храбрые военные прямо сейчас наносят воздушные удары по базам террористов, их лидерам и противоракетной обороне, чтобы защитить американские морские, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства», — написал Трамп.

В своем заявлении хуситы обвинили США и Великобританию в «злобной» агрессии против жителей Саны. Однако известно, что Лондон не имеет отношения к субботним ударам по Йемену.

Подконтрольное хуситам Министерство здравоохранения сообщило, что в результате ударов погибли по меньшей мере 31 человек и по меньшей мере 101 получил ранения.

Хуситы — это поддерживаемая Ираном повстанческая группировка, которая считает Израиль своим врагом. Она контролирует столицу Йемена Сану и северо-запад страны, но не является международно признанным правительством страны.

Трамп призвал Иран прекратить поддержку хуситов, предупредив, что Вашингтон привлечет Тегеран «к полной ответственности».

«Не смейте угрожать американскому народу, его президенту, получившему один из крупнейших мандатов в истории президентства, или мировым судоходным путям. Если вы это сделаете, берегитесь, потому что Америка заставит вас в полной мере за это ответить, любезничать мы с вами не будем», — предупредил Трамп.

После начала войны в секторе Газа повстанцы-хуситы в Йемене, пользующиеся поддержкой Ирана, заявили о своей солидарности с ХАМАС.

Они начали обстреливать ракетами и беспилотниками суда, которые проходят по узкому Баб-эль-Мандебскому проливу, ширина которого составляет около 30 км; его еще называют «Воротами слез».

По данным Конгресса США, в период с ноября 2023 года по октябрь 2024 года хуситы совершили 190 нападений в Красном море.

Хуситы утверждают, что стреляют по судам, идущим в Израиль, однако далеко не все из обстрелянных судов направлялись туда.

С течением времени хуситы стали все более активно обстреливать проходящие суда, они также запускали ракеты и беспилотники в сторону Израиля.

Из-за атак хуситов почти все судоходные компании приостановили рейсы через Красное море, направляя свои суда в обход.

Красное море считается одним из важнейших в мире маршрутов по перевозке нефти, сжиженного газа и иных товаров.

Группировка заявила арабским СМИ, что продолжит свои атаки, и авиаудары не ослабят их поддержку палестинцев.

«Эта агрессия не останется без ответа, и наши йеменские вооруженные силы готовы ответить на эскалацию дальнейшей эскалацией», — заявили представители группировки.

Полный текст твита Трампа

"Сегодня я отдал приказ Вооруженным силам Соединенных Штатов начать решительную и мощную военную операцию против хуситских террористов в Йемене. Они ведут непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и террора против американских и других судов, самолетов и беспилотников.

Ответные меры администрации Джо Байдена были непростительно слабыми, что позволило хуситам действовать безнаказанно. Уже более года ни одно торговое судно под флагом США не могло безопасно пройти через Суэцкий канал, Красное море или Аденский залив. Последний американский военный корабль, прошедший через Красное море четыре месяца назад, подвергся более чем десяти нападениям со стороны хуситов. Эти боевики, финансируемые Ираном, запускали ракеты по американским самолетам и атаковали наши войска и союзников. Их непрекращающиеся нападения нанесли США и мировой экономике ущерб на МИЛЛИАРДЫ долларов, подвергая опасности жизни невинных людей.

Мы больше не намерены терпеть атаки хуситов на американские суда. Мы применим подавляющую военную силу, пока не достигнем поставленной цели. Хуситы перекрыли судоходство в одном из важнейших водных путей мира, парализовав значительную часть мировой торговли и нарушив фундаментальный принцип свободы мореплавания, на котором основана международная торговля.

В настоящий момент наши доблестные военные лётчики наносят воздушные удары по базам террористов, их руководству и системам ПВО для защиты американского судоходства, воздушных и морских ресурсов и восстановления свободы навигации. Никакие террористические силы не помешают американским торговым и военным судам свободно использовать мировые водные пути.

Обращаюсь ко всем хуситским террористам: ВАШЕ ВРЕМЯ ИСТЕКЛО, ВАШИ АТАКИ ДОЛЖНЫ ПРЕКРАТИТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО. ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ, НА ВАС ОБРУШИТСЯ ВОЗМЕЗДИЕ, ПОДОБНОГО КОТОРОМУ ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ!

Обращаюсь к Ирану: поддержка хуситских террористов должна прекратиться НЕМЕДЛЕННО! НЕ СМЕЙТЕ угрожать американскому народу, его президенту, получившему один из сильнейших мандатов в истории президентства, или мировым торговым маршрутам. Если вы продолжите это делать, БЕРЕГИТЕСЬ — Америка привлечет вас к полной ответственности, и мы не будем действовать мягко!"