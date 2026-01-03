Трамп: Николас Мадуро захвачен и вывезен из Венесуэлы (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп заявил, что правитель Венесуэлы Николас Мадуро захвачен после того, как США нанесли "масштабный удар" по стране. "Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабную ударную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был схвачен и воздушным путем вывезен из страны", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого дома, пресс-конференция по текущей ситуации начнется 3 января в Мар-а-Лаго (штат Флорида) в 19.00 мск.