Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 12. Января Завтра: Reina, Reinholds, Reinis, Renats
Доступность

Трамп: лидеры Ирана хотят вести переговоры

© Deutsche Welle 12 января, 2026 10:21

Мир 0 комментариев

По словам президента США, на фоне массовых протестов с Вашингтоном связалось руководство Ирана с просьбой о переговорах. "Встреча организуется", - добавил Дональд Трамп. В Тегеране пока не прокомментировали заявление.

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана обратилось к нему с просьбой о переговорах. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в воскресенье, 11 января, на борту самолета Air Force One.

"Лидеры Ирана позвонили", - сообщил Трамп, отметив, что "встреча организуется". "Они хотят вести переговоры", - сказал он. Однако "возможно, нам придется действовать до встречи", - добавил Трамп, не уточнив подробностей.

В Тегеране пока не прокомментировали заявления президента США.

"Военные изучают ситуацию"

Ранее Дональд Трамп отмечал, что Белый дом и американские военные анализируют варианты действий в Иране, чтобы поддержать протестующих . "Военные изучают ситуацию, и мы рассматриваем некоторые очень сильные варианты", - сказал американский лидер журналистам, добавив, что он находится в контакте с лидерами иранской оппозиции.

По данным базирующейся в США правозащитной организации HRANA, в ходе продолжающихся беспорядков в Иране погибли не менее 544 человек и свыше 10 600 были задержаны. Реальное число жертв может быть значительно выше, поскольку связь с внешним миром в стране сильно ограничена из-за блокировок интернета.

Трамп предположил, что США могут помочь протестующим получить доступ к спутниковому интернету. Он пообещал поговорить с владельцем компании SpaceX Илоном Маском, которая предлагает сервис Starlink.

В Белом доме взвешивают различные варианты вмешательства в связи с сообщениями о гибели сотен протестующих в Иране. По данным издания Axios, большинство из предложенных опций не предполагают боевых действий. Как отмечает телеканал CNN, в Вашингтоне опасаются, что военные удары могут дать обратный эффект, вызвав поддержку авторитарного руководства, и тем самым подорвать протестное движение.

Демонстрации не стихают свыше двух недель

Демонстрации в Иране начались 28 декабря 2025 года. В тот день владельцы магазинов в Тегеране закрыли торговые точки в знак протеста против ухудшения экономической ситуации. Позднее к акциям присоединились жители других крупных городов.

30 декабря появились сообщения о первых столкновениях протестующих с полицией и о том, что силовики применили слезоточивый газ.  Вскоре акции переросли в политические, часть участников скандировала лозунг, который мог относиться к духовному лидеру Ирана Али Хаменеи: "Смерть диктатору". Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви.

Иранская экономика страдает от инфляции на уровне 40% и от санкций Запада.

Президент США предупредил 2 января в соцсети Truth Social, что Соединенные Штаты вмешаются, если силовики будут стрелять по мирным протестующим, выступающим против тяжелой экономической ситуации и высокой инфляции.

Позднее выступления вылились в беспорядки. Мэр Тегерана Алиреза Закани заявил, что в ходе акций протеста в ночь на 9 января было подожжено более 50 банков и несколько госучреждений, огнем уничтожены свыше 30 мечетей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Мы такого уже не помним: Арманева сравнила латвийские цены с испанскими
Важно

Мы такого уже не помним: Арманева сравнила латвийские цены с испанскими (2)

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас
Важно

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов
Важно

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Он долго держался: еще один мост через Даугаву нуждается в ремонте

Важно 16:01

Важно 0 комментариев

В Риге планируют отремонтировать Каменный мост — об этом сегодня прозвучало на заседании Комитета по развитию города Рижской думы. Комитет рассматривал проект решения думы об актуализации Плана действий Риги и Инвестиционного плана на 2026–2027 годы.

В Риге планируют отремонтировать Каменный мост — об этом сегодня прозвучало на заседании Комитета по развитию города Рижской думы. Комитет рассматривал проект решения думы об актуализации Плана действий Риги и Инвестиционного плана на 2026–2027 годы.

Читать
Загрузка

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Важно 15:50

Важно 0 комментариев

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Читать

246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии

Новости Латвии 15:42

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Читать

Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ)

Важно 15:36

Важно 0 комментариев

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Читать

Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Читать

Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ

Выбор редакции 15:12

Выбор редакции 0 комментариев

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Читать

Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии

Всюду жизнь 15:04

Всюду жизнь 0 комментариев

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

Читать