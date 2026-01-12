Трамп: лидеры Ирана хотят вести переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана обратилось к нему с просьбой о переговорах. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в воскресенье, 11 января, на борту самолета Air Force One.

"Лидеры Ирана позвонили", - сообщил Трамп, отметив, что "встреча организуется". "Они хотят вести переговоры", - сказал он. Однако "возможно, нам придется действовать до встречи", - добавил Трамп, не уточнив подробностей.

В Тегеране пока не прокомментировали заявления президента США.

"Военные изучают ситуацию"

Ранее Дональд Трамп отмечал, что Белый дом и американские военные анализируют варианты действий в Иране, чтобы поддержать протестующих . "Военные изучают ситуацию, и мы рассматриваем некоторые очень сильные варианты", - сказал американский лидер журналистам, добавив, что он находится в контакте с лидерами иранской оппозиции.

По данным базирующейся в США правозащитной организации HRANA, в ходе продолжающихся беспорядков в Иране погибли не менее 544 человек и свыше 10 600 были задержаны. Реальное число жертв может быть значительно выше, поскольку связь с внешним миром в стране сильно ограничена из-за блокировок интернета.

Трамп предположил, что США могут помочь протестующим получить доступ к спутниковому интернету. Он пообещал поговорить с владельцем компании SpaceX Илоном Маском, которая предлагает сервис Starlink.

В Белом доме взвешивают различные варианты вмешательства в связи с сообщениями о гибели сотен протестующих в Иране. По данным издания Axios, большинство из предложенных опций не предполагают боевых действий. Как отмечает телеканал CNN, в Вашингтоне опасаются, что военные удары могут дать обратный эффект, вызвав поддержку авторитарного руководства, и тем самым подорвать протестное движение.

Демонстрации не стихают свыше двух недель

Демонстрации в Иране начались 28 декабря 2025 года. В тот день владельцы магазинов в Тегеране закрыли торговые точки в знак протеста против ухудшения экономической ситуации. Позднее к акциям присоединились жители других крупных городов.

30 декабря появились сообщения о первых столкновениях протестующих с полицией и о том, что силовики применили слезоточивый газ. Вскоре акции переросли в политические, часть участников скандировала лозунг, который мог относиться к духовному лидеру Ирана Али Хаменеи: "Смерть диктатору". Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви.

Иранская экономика страдает от инфляции на уровне 40% и от санкций Запада.

Президент США предупредил 2 января в соцсети Truth Social, что Соединенные Штаты вмешаются, если силовики будут стрелять по мирным протестующим, выступающим против тяжелой экономической ситуации и высокой инфляции.

Позднее выступления вылились в беспорядки. Мэр Тегерана Алиреза Закани заявил, что в ходе акций протеста в ночь на 9 января было подожжено более 50 банков и несколько госучреждений, огнем уничтожены свыше 30 мечетей.