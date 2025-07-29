Трактора в грязи буксуют, картошка на полях гниёт: дождливое лето в Латгалии

Чтобы получить более подробную информацию, журналисты "LSM" связались с несколькими латгальскими фермерами. Артур Эриньш хозяйничает на ферме "Пумпури" в Резекненском крае, где занимается выращиванием овощей и зерноводством, обслуживая примерно 200 гектаров.

Картофелю, который является одной из выращиваемых в хозяйстве культур, сухая погода подходит куда больше, чем мокрая. Поэтому в последние два года, когда лето было сухим, урожай картофеля был хорошим.

В этом году из-за частых дождей ситуация плачевная. В предыдущие годы наслаждаться выращенным молодым картофелем часто можно было уже сразу после Лиго. В этом году ситуация резко отличается.

Посадка картофеля в хозяйстве началась в апреле, а закончена была на сухих территориях только в конце июня. Причина тому - частые дожди, в результате которых поля так промокли, что тяжелая техника по ним просто не смогла проехать.

"В результате частых дождей пострадали почти все выращиваемые в хозяйстве культуры, больше всего - картофель. И от сырости, и от грызунов пострадала и капуста. У картофеля, посаженного в апреле, ботва уже гниет. В целом потери урожая картофеля в хозяйстве в этом году могут составить до 70-80%. Часть собранного урожая может погибнуть и при хранении", - предполагает Артур.

В "Пумпури" также выращивают зерно, но и в этой сфере ситуация неблестящая. "Из предназначенных для посева, вспаханных и подготовленных к посеву 100 гектаров земли засеяны только 40, так как технике на поле не выехать. У многих из тех, кто успел засеять поля, в результате дождей их попросту вымыло", - рассказал крестьянин.

Из-за того, что техника не может выйти на поле, в том числе разрастаются сорняки, подавляющие урожай. Большая влажность ухудшает и качество зерна.

Поскольку в ближайшие недели по-прежнему прогнозируется дождливая, но уже прохладная погода, есть опасения и по поводу уборки зерна.

"Если комбайны начнут увязать в почве и не будет возможности смолотить выращенное, проблемы могут быть еще больше", - предполагает Артур.

(Lsm.lv)