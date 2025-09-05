Только в трети латвийских источников нет загрязнений

В Цесисе недавние анализы показали, что популярный источник содержит нитраты. «Он загрязнён нитратами. Как известно, нитраты “вкусные”. А источник на улице Райня всегда был бактериологически загрязнён», – рассказала руководитель отдела климата и экологии Цесисского самоуправления Инта Адамсоне.

Даже Руцамавотс у Красных скал, который считается «особенно хорошим», регулярно показывает патологическое загрязнение. В Цесисе пробы делают дважды в год, и почти всегда находят бактерии.

По данным института Bior, пока вода находится под землёй, её качество высокое. «У нас мало скважин с несоответствующей водой. Проблемы начинаются, когда она выходит на поверхность», – пояснила директор института Ольга Валциня.

Руководитель проекта Life GoodWater IP Янис Шире добавил: «Надо смотреть, нет ли рядом интенсивного сельского хозяйства, где используют пестициды, удобрения или другие химикалии. Также опасность создают скотные дворы, навозохранилища или другие объекты».

Эксперты отмечают, что лишь 35% латвийских вод можно считать чистыми. 50% находятся в среднем состоянии, остальные — сильно загрязнены. Причины загрязнения различны, но в основном это результат деятельности человека.

Снизить загрязнение источников практически невозможно: это потребовало бы отказа от любой хозяйственной деятельности в зоне вокруг них. Эксперты советуют хотя бы убирать территорию, проводить очистку и повторные анализы.

Тем, кто всё же берёт воду в источниках, специалисты рекомендуют её кипятить – это помогает уничтожить большую часть вредных бактерий.