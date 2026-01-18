Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Только с осени и не для всех: как и когда отменят доплату за рецепт

tv3.lv 18 января, 2026 09:01

Важно 0 комментариев

Как оказалось, запланированная с осени нынешнего года отмена доплаты за услугу фармацевта при покупке лекарств стоимостью менее десяти евро, всё же не будет касаться всех жителей Латвии, сообщает портал TV3 Ziņas.

"Первая новость была такая, что для лекарств, которые будут стоить до десяти евро, пациентов освободят от платы за услуги фармацевта, её покроет государство. Без уточнения, всех ли пациентов", - рассказывает президент Латвийского общества фармацевтов Зане Мелберга.

Однако только что подготовленный Минздравом информационный доклад свидетельствует о том, что отмена не будет распространяться на всё население. Пациентов, чьи лекарства стоимостью до десяти евро на 100%  компенсируются из госбюджета, от уплаты 75 центов за рецепт не освободят.

Специалисты Минздрава называют это символической платой, назначение которой - способствовать сознательному употреблению лекарств.

Вот что говорит по этому поводу директор департамента фармации Минздрава Инесе Каупере: "Мы можем внедрить соплатёж, который и ранее составлял 100%, чтобы мотивировать следовать [указаниям врача относительно] выписанных лекарств, принимать их рационально и обеспечить сотрудничество врача и пациента".

Уже озвучена дата - 1 сентября, начиная с которой остальным пациентам, чьи лекарства не компенсируются в полном объёме, уже не придётся платить эти 75 центов, если рецептурный медикамент стоит менее десяти евро. Люди, имеющие I группу инвалидности, освобождаются от платы за услугу фармацевта полностью.

"В аптеках уже задают вопросы - почему не с первого января? Хорошо, что определились с 1 сентября. Общество тоже может на это рассчитывать", - высказалась по этому поводу Мелберга.

Однако то, что отраслевые специалисты видят в новом докладе, вызывает у них удивление, и они приходят к выводу, что основные потребности пациентов обеспечены не будут.

Директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических фирм Владислава Маране поясняет: "Сейчас есть часть финансирования, предназначенная для отмены платы за услугу фармацевта с 1 сентября, потому что до этого министерство будет готово технически это выполнить, и тогда есть остаток, это 6 миллионов, которые предназначены, например, для устранения строительных дефектов в больнице Страдиня, для центра доноров крови и других нужд, а не непосредственно на медикаменты. Однако мы считаем, что это должно остаться для того, чтобы способствовать доступности медикаментов. А не на другие нужды".

"2026 год в онкологии в отношении лекарств очень грустный. Нам не выделили дополнительного финансирования - говоря простым языком, нисколько. 50 диагнозов ждут, по мнению пациентов, все суммы, которые были выделены в рамках лекарств, должны были оставаться для лекарств, а не раскиданы на другие дела", - жалуется глава объединения пациентских организаций Onkoalianse Ольга Валциня.

Представители отрасли требуют дискуссию с представителями министерства, чтобы финансирование, выделенное для обеспечения медикаментов, не было направлено на иные нужды.

Тем временем глава Минздрава обещает через несколько месяцев новые изменения, которые могут установить потолок - за сколько рецептов нужно будет платить доплату за услугу фармацевта: "Учитывая, что у них нет убытков, слава богу, перейдём к этому потолку для 75 центов. Для каждого из нас, сколько это может стоить за год в целом. Например, если у меня десять рецептов в месяц, каков этот максимальный потолок, когда я плачу эти 75 центов за четыре или пять рецептов? Это уменьшит прибыль аптек".

Как утверждается, в министерстве услышали призыв отрасли и в ближайшее время планируют обсудить со специалистами наболевшие вопросы.

От редакции. Накануне Нового года сообщалось, что отмену доплаты Минздрав пообещал к середине года. Как мы видим, срок сдвинулся на два месяца. Будут ли его ещё переносить, пока неизвестно. Поживём - увидим.

Они не отдают Грендандию: Трамп повысил пошлины для ряда стран — каких?
Важно

Они не отдают Грендандию: Трамп повысил пошлины для ряда стран — каких?

«Это может подорвать наше процветание»: Каллас крайне встревожена пошлинами Трампа
Важно

«Это может подорвать наше процветание»: Каллас крайне встревожена пошлинами Трампа (1)

У водителя троллейбуса, с которой хотят взыскать 11 тысяч, появился защитник; кто он?
Важно

У водителя троллейбуса, с которой хотят взыскать 11 тысяч, появился защитник; кто он?

Апинис: я категорически против торговли лекарствами в магазинах и на заправках

Важно 13:37

Важно 0 комментариев

Правительство к 14 января согласовало план действий для поддержки торговой отрасли, в которое вписало следующее: "Создать правовые рамки для того, чтобы в малонаселённых местах в точках розничной торговли можно было продавать безрецептурные медикаменты согласно разработанному Минздравом списку разрешённых медикаментов, подлежащих реализации". На самом деле это скрытая попытка отдать торговлю лекарствами супермаркетам и бензоколонкам, пишет врач и телеведущий Петерис Апинис на портале Delfi.lv.

В Риге латышей — меньше половины; а в Латвии сколько?

Важно 13:04

Важно 0 комментариев

В начале прошлого года 63,5% населения Латвии по национальности были латышами, о чём свидетельствует информация, собранная Центральным статистическим управлением (ЦСУ).

Для мотивации работников в прошлом году выплачено премий на 9,6 миллиона евро; у кого больше?

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

В прошедшем году правительство много рассуждало о том, где бы сэкономить. Но, если собрать воедино данные от всех 14 министерств, приходится сделать вывод, что премий, денежных наград и доплат в госаппарате режим экономии не коснулся. На это потрачено 9,6 миллиона евро. Впрочем, в разных ведомствах ситуация разная, сообщает портал TV3 Ziņas.

Latvenergo начнёт предлагать услугу по проверке электропроводки

Важно 12:23

Важно 0 комментариев

Услугу начнут предлагать клиентам бренда Elektrum в первом квартале нынешнего года. Об этом сообщил в обзоре рынка электроэнергии от Latvenergo руководитель отдела по управлению новыми продуктами данного предприятия Эдгар Стродс.

Курдскому придан статус госязыка, а Наврузу — официального праздника: новости из Сирии

Важно 12:18

Важно 0 комментариев

Армия, лояльная переходному правительству Сирии, вошла в районы к востоку от Алеппо, откуда отошли курдские военизированные формирования.

«Это может подорвать наше процветание»: Каллас крайне встревожена пошлинами Трампа

Важно 12:11

Важно 0 комментариев

Еврокомиссар по внешним сношениям Евросоюза Кая Каллас в сети Х выразила крайнюю обеспокоенность введенными президентом США Дональдом Трампом тарифами против ряда европейских стран из-за их позиции по Грендандии. 

В Риге пропала школьница; полиция просит помощи в розыске

Важно 12:06

Важно 0 комментариев

Рижское Пардаугавское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Кристену Кулакову-Эзермале, сообщила полиция агентству LETA.

