Только с осени и не для всех: как и когда отменят доплату за рецепт

"Первая новость была такая, что для лекарств, которые будут стоить до десяти евро, пациентов освободят от платы за услуги фармацевта, её покроет государство. Без уточнения, всех ли пациентов", - рассказывает президент Латвийского общества фармацевтов Зане Мелберга.

Однако только что подготовленный Минздравом информационный доклад свидетельствует о том, что отмена не будет распространяться на всё население. Пациентов, чьи лекарства стоимостью до десяти евро на 100% компенсируются из госбюджета, от уплаты 75 центов за рецепт не освободят.

Специалисты Минздрава называют это символической платой, назначение которой - способствовать сознательному употреблению лекарств.

Вот что говорит по этому поводу директор департамента фармации Минздрава Инесе Каупере: "Мы можем внедрить соплатёж, который и ранее составлял 100%, чтобы мотивировать следовать [указаниям врача относительно] выписанных лекарств, принимать их рационально и обеспечить сотрудничество врача и пациента".

Уже озвучена дата - 1 сентября, начиная с которой остальным пациентам, чьи лекарства не компенсируются в полном объёме, уже не придётся платить эти 75 центов, если рецептурный медикамент стоит менее десяти евро. Люди, имеющие I группу инвалидности, освобождаются от платы за услугу фармацевта полностью.

"В аптеках уже задают вопросы - почему не с первого января? Хорошо, что определились с 1 сентября. Общество тоже может на это рассчитывать", - высказалась по этому поводу Мелберга.

Однако то, что отраслевые специалисты видят в новом докладе, вызывает у них удивление, и они приходят к выводу, что основные потребности пациентов обеспечены не будут.

Директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических фирм Владислава Маране поясняет: "Сейчас есть часть финансирования, предназначенная для отмены платы за услугу фармацевта с 1 сентября, потому что до этого министерство будет готово технически это выполнить, и тогда есть остаток, это 6 миллионов, которые предназначены, например, для устранения строительных дефектов в больнице Страдиня, для центра доноров крови и других нужд, а не непосредственно на медикаменты. Однако мы считаем, что это должно остаться для того, чтобы способствовать доступности медикаментов. А не на другие нужды".

"2026 год в онкологии в отношении лекарств очень грустный. Нам не выделили дополнительного финансирования - говоря простым языком, нисколько. 50 диагнозов ждут, по мнению пациентов, все суммы, которые были выделены в рамках лекарств, должны были оставаться для лекарств, а не раскиданы на другие дела", - жалуется глава объединения пациентских организаций Onkoalianse Ольга Валциня.

Представители отрасли требуют дискуссию с представителями министерства, чтобы финансирование, выделенное для обеспечения медикаментов, не было направлено на иные нужды.

Тем временем глава Минздрава обещает через несколько месяцев новые изменения, которые могут установить потолок - за сколько рецептов нужно будет платить доплату за услугу фармацевта: "Учитывая, что у них нет убытков, слава богу, перейдём к этому потолку для 75 центов. Для каждого из нас, сколько это может стоить за год в целом. Например, если у меня десять рецептов в месяц, каков этот максимальный потолок, когда я плачу эти 75 центов за четыре или пять рецептов? Это уменьшит прибыль аптек".

Как утверждается, в министерстве услышали призыв отрасли и в ближайшее время планируют обсудить со специалистами наболевшие вопросы.

От редакции. Накануне Нового года сообщалось, что отмену доплаты Минздрав пообещал к середине года. Как мы видим, срок сдвинулся на два месяца. Будут ли его ещё переносить, пока неизвестно. Поживём - увидим.