Только кажутся дешевыми: как авиакомпании химичат со скрытыми сборами в цене билета

Ни для кого не секрет, что бюджетным авиакомпаниям удается удерживать более низкие цены на билеты за счет множества дополнительных платных услуг, не входящих в изначальную сумму – от платы за выбор места до провоза багажа.

"Процесс бронирования остается сложным, особенно из-за растущего числа дополнительных сборов, взимаемых авиакомпаниями за услуги, которые когда-то были стандартными, начиная от выбора места и заканчивая исправлением имени", – констатировали авторы исследования.

В то же время они предупредили, что, согласно прогнозам, цены на авиабилеты в этом году продолжат рост, при этом лоукостеры далеко не всегда помогут реально сэкономить.

"Хотя бюджетные перевозчики могут показаться облегчением, реальность часто оказывается сложнее. В этом отчете команда Tringpedia исследует истинную стоимость перелета в 2025 году, анализируя базовые тарифы и полный объем скрытых и дополнительных сборов, взимаемых крупными европейскими авиакомпаниями. Результаты проливают свет на то, действительно ли бюджетные авиакомпании являются экономически эффективными или просто воспринимаются таковыми", – говорится в отчете.

И хотя большинство авиакомпании показывают пассажирам все возможные дополнительные доплаты в процессе бронирования, финальная стоимость билета в таком случае все равно становится известна под конец оформления проездного документа, отмечают авторы исследования.

Сборы за багаж

Обычно бюджетные авиакомпании взимают сборы за любой багаж, превышающий небольшую сумку, которая может поместиться под передним сиденьем, поэтому перед бронированием пассажирам необходимо точно узнать, сколько им нужно будет заплатить, если они хотят взять с собой больше багажа, говорится в отчете.

Например, Ryanair позволяет бесплатно брать только одну небольшую сумку (40 см x 20 см x 25 см), тогда как за дополнительный багаж придется заплатить сумму от 6 фунтов стерлингов (около 7 евро), в зависимости от его размеров и времени покупки (сразу при бронировании или ближе к дате вылета).

Плата за выбор места

Выбор места, а также выбор дополнительного пространства для ног, большего пространства или передних сидений обычно влечет за собой дополнительную плату. Также нередко нужно доплачивать за возможность сидеть рядом со своими попутчиками. Единственное исключение делается для маленьких детей, поскольку компании всегда стараются разместить их рядом по крайней мере с одним из взрослых из своей группы.

Сборы за онлайн-бронирование и регистрацию

Еще несколько лет назад многие авиакомпании взимали административный сбор при бронировании рейса, но сейчас его почти нет – сборы взимаются только за бронирование рейсов в аэропорту.

Однако Wizz Air по-прежнему требует от пассажиров уплаты административного сбора (7-11,5 стерлингов, или 8-13,5 евро) за бронирование через веб-сайт, мобильное приложение, колл-центр и в аэропорту. На их веб-сайте также все еще присутствует системный сбор, хотя представитель авиакомпании заверил авторов исследования, что он находится в процессе удаления, поскольку больше не взимается.

Тем временем, Ryanair не взимает плату за онлайн-бронирование, но любое бронирование, сделанное в аэропорту, облагается солидной комиссией в размере 50 фунтов стерлингов (около 60 евро).

Другие сборы, которые могут быть скрыты

Обычно услуги, за которые пассажиры платят дополнительно, являются необязательными, например, дополнительное пространство для ног или дополнительный регистрируемый багаж. Разумеется, также придется доплатить за еду на борту самолета, бронирование автомобилей и так далее. Однако в некоторых случаях у пассажиров нет выбора, кроме как приобрести эти "необязательные" услуги.

Одним из них является административный сбор за группу – он составляет 8,93 фунтов стерлингов (около 10 евро), если вы летите с Wizz Air, но с easyJet групповые бронирования взимают (20 фунтов стерлингов, или около 23 евро с человека).

Кроме того, у Ryanair есть комиссия за оплату картой, поэтому с вас может взиматься процент от общей суммы транзакции, если вы платите кредитной или дебетовой картой.

Пассажирам с младенцами (младше 2 лет на момент полета) не нужно покупать билет, но есть обязательная плата. У Wizz Air она составляет 27,22 фунтов стерлингов (около 33 евро), в то время как у easyJet или Ryanair она составляет 25 фунтов стерлингов (около 29 евро) , а у Jet2 – 20 фунтов стерлингов (около 23 евро). Norwegian, тем временем, предлагает детские билеты по цене 10% от взрослого тарифа плюс любые аэропортовые сборы, а Vueling взимает детский сбор, который варьируется от 13,33 до 137,82 фунтов стерлингов (около 15-160 евро) в зависимости от тарифа для взрослого, пункта назначения и даты полета.

Еще один скрытые сбор – это так называемый "спасательный сбор", взимаемый некоторыми авиакомпаниями, когда пассажир опаздывает на рейс. Если путешественник прибывает в аэропорт прямо перед взлетом или вскоре после него, он может заплатить спасательный сбор, и емупредоставят место на следующем рейсе. EasyJet взимает 110 фунтов стерлингов (около 130 евро с человека), Wizz Air – 106 фунтов стерлингов (около 125 евро), а Ryanair – 100 фунтов стерлингов (около 117 евро). Спасательный сбор Vueling самый дешевый – 96,45 фунтов стерлингов (около 113 евро).

"Разумеется, есть много других сборов, которые могут взиматься с вас помимо фактической стоимости авиабилета, поэтому вам нужно убедиться, что вы знаете все политики перевозчика в отношении багажа, отмены рейса или путешествия с детьми, и это лишь некоторые из них", – подытожили авторы исследования.

Авиакомпании с самыми большими скрытыми сборами в 2025 году

Возглавил антирейтинг венгерский лоукостер Wizz Air, пассажирам которого придется доплатить 222,75 фунтов стерлингов (около 261 евро), если они захотят воспользоваться всеми дополнительными услугами.

За ним идет ирландский Ryanair с 219,74 фунтов стерлингов (около 258 евро) возможных дополнительных доплат.

Тем не менее, самая высокая доплата за второй предмета ручной клади у испанского бюджетного перевозчика Vueling – 39,42 фунтов стерлингов (около 46 евро), занявшего третье место в общем рейтинге – 211,77 фунтов стерлингов (около 248 евро) вероятных доплат. Также у этого перевозчика самая высокая плата за один предмет зарегистрированного багажа – 65,42 фунтов стерлингов (около 77 евро).

А вот выбор места дороже всего обходится пассажирам Norwegian – 31,03 фунтов стерлингов (около 36 евро)

Грядут перемены!

Вскоре дни, когда за ручную кладь на рейсах взималась дополнительная плата, могут уйти в прошлое — по крайней мере, в Европейском Союзе. 24 июня законодатели проголосовали за предложение, позволяющее пассажирам бесплатно провозить на борту самолета небольшую ручную кладь весом до 7 кг, даже на бюджетных авиакомпаниях.

Согласно новому правилу, которое может вступить в силу уже в июле 2025 года, пассажиры смогут бесплатно провозить на борту самолета одну ручную кладь размером до 100 см, а также личные вещи, которые можно разместить под сиденьем, размером не более 40x30x15 см. Предлагаемый закон еще должен быть одобрен 55% стран-членов ЕС, но в случае принятия новые правила будут распространяться на все рейсы внутри ЕС, а также на рейсы в и из ЕС.

«Сегодняшнее голосование знаменует собой важный шаг на пути к более справедливым и прозрачным путешествиям», — заявил в пресс-релизе заместитель председателя Комитета ЕС по транспорту и туризму (TRAN) Маттео Риччи. «[Он вводит] конкретные меры, такие как четкое определение бесплатной ручной клади... фундаментальное право на избежание необоснованных дополнительных расходов».

Ранее бюджетные авиакомпании, базирующиеся в ЕС, такие как EasyJet, RyanAir, Wizz и другие, часто взимали значительные сборы за ручную кладь в зависимости от ее размера и веса. В результате в ноябре 2024 года Министерство по правам потребителей Испании оштрафовало пять бюджетных авиакомпаний на 179 млн евро за то, что оно считало «злоупотреблением». Решение испанского суда, а также давление со стороны ассоциаций по защите прав потребителей и пассажиров, открыли путь для ЕС к продвижению более справедливых и последовательных правил в отношении ручной клади.