Тимротс: «Полиция в Риге не знает ПДД, и это очень печально»

Как напоминает Тимротс, в законе оговорено, что соответствующий знак относится только к проезжей части - "карманы" к ней не относятся.

"Получается, полиция в Риге не знает правил дорожного движения – это очень печально", – говорит он.

При этом в другом микрорайоне на ул. Малиенас имеется точно такой же запрещающий знак и такие же "карманы", но там сотрудники РМП почему-то "горчичники" за парковку не лепят. Тимротс недоумевает: "Как в одном городе могут быть два разных закона?"

"Дамы и господа, требуйте деньги обратно!" – предлагает телеведущий, говоря о парковке на ул. Лауку.