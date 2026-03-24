Тепло и ветрено: прогноз погоды на среду

Ночью будет дуть умеренный южный ветер, в некоторых районах на побережье порывами до 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +2..+7 градусов.

Днем, когда сквозь облака будет выглядывать солнце, воздух прогреется до +10...+15 градусов. Порывы южного ветра усилятся до 13-18 метров в секунду.

В Риге в среду прогнозируется довольно пасмурная погода, временами возможен небольшой дождь. Ночью при умеренном южном ветре температура воздуха составит +7 градусов; днем ожидаются порывы до 16 метров в секунду, воздух прогреется до +14 градусов.