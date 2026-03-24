Хватает ли зарплаты на жизнь: успевают ли доходы за ростом цен в Латвии?

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2025 году средняя брутто-зарплата в Латвии достигла 1815 евро, увеличившись на 7,7% по сравнению с предыдущим годом. Хотя рост зарплат в целом считается положительным сигналом для экономики, для многих домохозяйств по-прежнему важен вопрос реальной покупательной способности.

Одновременно продолжают расти и расходы. По данным ЦСУ, в январе 2026 года потребительские цены были на 3,6% выше, чем годом ранее. Это означает, что стоимость повседневных товаров и услуг постепенно увеличивается.

Для многих работников, особенно занятых в физическом труде, уровень доходов часто остаётся ниже среднего по стране. Поэтому любые изменения в стоимости жизни они ощущают сильнее.

"Даже при росте средней зарплаты люди всё чаще оценивают, какая часть дохода уходит на базовые расходы - жильё, коммунальные услуги или продукты. Поэтому сегодня важна не только сама зарплата, но и то, насколько она покрывает повседневные траты", объясняет менеджер по работе с ключевыми клиентами BIURO Байба Розентале. Эта ситуация всё заметнее влияет и на ожидания работников.

"При выборе новой работы зарплата, конечно, остаётся одним из главных факторов. Но сегодня люди гораздо внимательнее сравнивают предложения и оценивают, что эта зарплата означает в реальности - какую покупательную способность она даёт", говорит она.

При этом привлекательность работы определяется не только уровнем оплаты. В ряде случаев работодатели могут косвенно снизить повседневные расходы сотрудников за счёт дополнительных условий и бонусов.

"Люди всё чаще смотрят на предложение в целом. Такие вещи, как компенсация топлива, частичная оплата питания, более короткая дорога до работы, медицинская страховка или возможности обучения, могут заметно снизить ежедневные расходы и сделать работу более привлекательной", отмечает Розентале.

В условиях, когда зарплаты растут, но расходы остаются важным фактором, соотношение доходов и стоимости жизни и дальше будет влиять на выбор работы и ожидания сотрудников в Латвии.