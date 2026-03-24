Хватает ли зарплаты на жизнь: успевают ли доходы за ростом цен в Латвии?

© LETA 24 марта, 2026 16:33

Бизнес 0 комментариев

По мере роста зарплат в Латвии всё больше людей начинают задумываться о том, насколько их доходы соответствуют повседневным расходам. Для тех, кто работает в производстве, торговле или на складах, соотношение зарплаты и стоимости жизни часто становится одним из ключевых факторов при выборе работы.

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2025 году средняя брутто-зарплата в Латвии достигла 1815 евро, увеличившись на 7,7% по сравнению с предыдущим годом. Хотя рост зарплат в целом считается положительным сигналом для экономики, для многих домохозяйств по-прежнему важен вопрос реальной покупательной способности.

Одновременно продолжают расти и расходы. По данным ЦСУ, в январе 2026 года потребительские цены были на 3,6% выше, чем годом ранее. Это означает, что стоимость повседневных товаров и услуг постепенно увеличивается.

Для многих работников, особенно занятых в физическом труде, уровень доходов часто остаётся ниже среднего по стране. Поэтому любые изменения в стоимости жизни они ощущают сильнее.

"Даже при росте средней зарплаты люди всё чаще оценивают, какая часть дохода уходит на базовые расходы - жильё, коммунальные услуги или продукты. Поэтому сегодня важна не только сама зарплата, но и то, насколько она покрывает повседневные траты", объясняет менеджер по работе с ключевыми клиентами BIURO Байба Розентале. Эта ситуация всё заметнее влияет и на ожидания работников.

"При выборе новой работы зарплата, конечно, остаётся одним из главных факторов. Но сегодня люди гораздо внимательнее сравнивают предложения и оценивают, что эта зарплата означает в реальности - какую покупательную способность она даёт", говорит она.

При этом привлекательность работы определяется не только уровнем оплаты. В ряде случаев работодатели могут косвенно снизить повседневные расходы сотрудников за счёт дополнительных условий и бонусов.

"Люди всё чаще смотрят на предложение в целом. Такие вещи, как компенсация топлива, частичная оплата питания, более короткая дорога до работы, медицинская страховка или возможности обучения, могут заметно снизить ежедневные расходы и сделать работу более привлекательной", отмечает Розентале.

В условиях, когда зарплаты растут, но расходы остаются важным фактором, соотношение доходов и стоимости жизни и дальше будет влиять на выбор работы и ожидания сотрудников в Латвии.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Президент Германии: война в Иране противоречит международному праву

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал войну США и Израиля с Ираном "политической роковой ошибкой". По его мнению, Берлин должен быть прагматичным в отношениях с нынешней американской администрацией.

