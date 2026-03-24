С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

По расчётам МФ, это может снизить цену топлива примерно на 8,6 цента за литр, включая налог на добавленную стоимость.

Согласно предложению МФ, ставка акциза на дизельное топливо будет снижена с 467 до 396 евро за 1000 литров.

Также правительство поддержало снижение акцизного налога на маркированное дизельное топливо для сельского хозяйства — ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров.

По оценкам МФ, это может снизить цену маркированного дизельного топлива примерно на 5,9 цента за литр, включая НДС.

Планируется, что в обоих случаях — как для обычного дизельного топлива, так и для маркированного, используемого в сельском хозяйстве, — сниженные ставки акциза будут действовать с 1 апреля по 30 июня 2026 года.

В МФ отмечают, что после снижения ставка акциза в Латвии станет самой низкой среди стран Балтии. В настоящее время самая низкая ставка акциза на дизель в регионе действует в Эстонии — 428 евро за 1000 литров, тогда как в Литве она составляет 553,6 евро.

При этом страны Балтии — Литва, Эстония и Латвия — координируют действия для смягчения рыночного шока и влияния цен на топливо на население. Эстония изначально планировала с 1 мая повысить акциз на топливо, однако сейчас намерена отказаться от этого шага, тогда как Литва движется к аналогичным решениям, как и Латвия, сообщили в МФ.

Подготовленный законопроект предусматривает временную меру в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной глобальными перебоями поставок нефти. С конца февраля существенно выросли как цены на нефть, так и на топливо — в Латвии розничная цена дизеля увеличилась примерно на 30%, достигнув около двух евро за литр.

В МФ подчёркивают, что рост цен на топливо создаёт значительную нагрузку как для предприятий, так и для домохозяйств, а также влияет на работу государственного сектора, включая службы скорой медицинской помощи, безопасности и обороны. По расчётам МФ, без вмешательства дополнительные расходы для экономики Латвии могли бы достигнуть около 50 миллионов евро в месяц.

В то же время в МФ прогнозируют, что фискальное влияние снижения акциза на государственный бюджет будет близким к нейтральному, поскольку рост цен на топливо увеличивает поступления от налога на добавленную стоимость.