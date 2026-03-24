С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

© LETA 24 марта, 2026 15:07

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало подготовленный Министерством финансов (МФ) фискально нейтральный законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15%, чтобы смягчить влияние резкого роста цен на топливо на экономику и жителей.

По расчётам МФ, это может снизить цену топлива примерно на 8,6 цента за литр, включая налог на добавленную стоимость.

Согласно предложению МФ, ставка акциза на дизельное топливо будет снижена с 467 до 396 евро за 1000 литров.

Также правительство поддержало снижение акцизного налога на маркированное дизельное топливо для сельского хозяйства — ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров.

По оценкам МФ, это может снизить цену маркированного дизельного топлива примерно на 5,9 цента за литр, включая НДС.

Планируется, что в обоих случаях — как для обычного дизельного топлива, так и для маркированного, используемого в сельском хозяйстве, — сниженные ставки акциза будут действовать с 1 апреля по 30 июня 2026 года.

В МФ отмечают, что после снижения ставка акциза в Латвии станет самой низкой среди стран Балтии. В настоящее время самая низкая ставка акциза на дизель в регионе действует в Эстонии — 428 евро за 1000 литров, тогда как в Литве она составляет 553,6 евро.

При этом страны Балтии — Литва, Эстония и Латвия — координируют действия для смягчения рыночного шока и влияния цен на топливо на население. Эстония изначально планировала с 1 мая повысить акциз на топливо, однако сейчас намерена отказаться от этого шага, тогда как Литва движется к аналогичным решениям, как и Латвия, сообщили в МФ.

Подготовленный законопроект предусматривает временную меру в условиях чрезвычайной ситуации, вызванной глобальными перебоями поставок нефти. С конца февраля существенно выросли как цены на нефть, так и на топливо — в Латвии розничная цена дизеля увеличилась примерно на 30%, достигнув около двух евро за литр.

В МФ подчёркивают, что рост цен на топливо создаёт значительную нагрузку как для предприятий, так и для домохозяйств, а также влияет на работу государственного сектора, включая службы скорой медицинской помощи, безопасности и обороны. По расчётам МФ, без вмешательства дополнительные расходы для экономики Латвии могли бы достигнуть около 50 миллионов евро в месяц.

В то же время в МФ прогнозируют, что фискальное влияние снижения акциза на государственный бюджет будет близким к нейтральному, поскольку рост цен на топливо увеличивает поступления от налога на добавленную стоимость.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?
«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии
Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии (1)

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Важно 0 комментариев

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

Мир 0 комментариев

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Важно 0 комментариев

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Мир 0 комментариев

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Важно 0 комментариев

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

