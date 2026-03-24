После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

© LETA 24 марта, 2026 17:23

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Доклад имеет ограниченный доступ, однако в МЭ пояснили, что в нём дана оценка ситуации на топливном рынке после начала конфликта на Ближнем Востоке, его влияния на цены на нефтепродукты в Латвии, а также последствий роста цен для экономики. Кроме того, рассмотрены вопросы государственных резервов нефтепродуктов и участие Латвии в совместных действиях Международного энергетического агентства (IEA).

В документе также представлены предложения по стабилизации цен, включая возможные налоговые меры и опыт других стран ЕС в аналогичной ситуации.

В МЭ подчеркнули, что физической нехватки топлива в Латвии сейчас нет — данные мониторинга показывают, что запасы в акцизных складах достаточны. Основная проблема — рост цен, связанный с динамикой на международных рынках.

После заседания министр экономики Виктор Валайнис заявил, что в докладе предложены способы снижения цен на топливо. Он отметил, что решения правительства основаны на принципе: дополнительные налоговые поступления, возникающие из-за роста цен, направляются обратно обществу для смягчения инфляции.

Также рассматривалось введение налога на сверхприбыль для розничных продавцов топлива — чтобы контролировать наценки и обеспечить снижение цен на внутреннем рынке вслед за мировыми.

Министр подчеркнул, что такая мера является вмешательством в рынок и в целом нежелательна, но в текущих условиях может быть необходима. В ближайшее время планируются консультации с отраслью, чтобы снизить возможные риски оспаривания в Конституционном суде.

Он добавил, что замечания представителей отрасли учтены, и в течение недели законопроект будет доработан. Уже на следующей неделе планируется продвигать закон о мониторинге цен на топливо, который будет регулировать наценки участников рынка.

Ранее сообщалось, что во вторник правительство поддержало подготовленный Министерством финансов законопроект о снижении акциза на дизельное топливо примерно на 15%, чтобы смягчить влияние роста цен.

По расчётам министерства, это может снизить цену примерно на 8,6 цента за литр (с учётом НДС). Ставка акциза будет уменьшена с 467 до 396 евро за 1000 литров.

Также одобрено снижение акциза на маркированное дизельное топливо для сельского хозяйства — с 70 до 21 евро за 1000 литров, что может снизить цену примерно на 5,9 цента за литр.

Планируется, что сниженные ставки будут действовать с 1 апреля по 30 июня 2026 года.

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо
«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?
Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

