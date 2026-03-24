После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Доклад имеет ограниченный доступ, однако в МЭ пояснили, что в нём дана оценка ситуации на топливном рынке после начала конфликта на Ближнем Востоке, его влияния на цены на нефтепродукты в Латвии, а также последствий роста цен для экономики. Кроме того, рассмотрены вопросы государственных резервов нефтепродуктов и участие Латвии в совместных действиях Международного энергетического агентства (IEA).

В документе также представлены предложения по стабилизации цен, включая возможные налоговые меры и опыт других стран ЕС в аналогичной ситуации.

В МЭ подчеркнули, что физической нехватки топлива в Латвии сейчас нет — данные мониторинга показывают, что запасы в акцизных складах достаточны. Основная проблема — рост цен, связанный с динамикой на международных рынках.

После заседания министр экономики Виктор Валайнис заявил, что в докладе предложены способы снижения цен на топливо. Он отметил, что решения правительства основаны на принципе: дополнительные налоговые поступления, возникающие из-за роста цен, направляются обратно обществу для смягчения инфляции.

Также рассматривалось введение налога на сверхприбыль для розничных продавцов топлива — чтобы контролировать наценки и обеспечить снижение цен на внутреннем рынке вслед за мировыми.

Министр подчеркнул, что такая мера является вмешательством в рынок и в целом нежелательна, но в текущих условиях может быть необходима. В ближайшее время планируются консультации с отраслью, чтобы снизить возможные риски оспаривания в Конституционном суде.

Он добавил, что замечания представителей отрасли учтены, и в течение недели законопроект будет доработан. Уже на следующей неделе планируется продвигать закон о мониторинге цен на топливо, который будет регулировать наценки участников рынка.

Ранее сообщалось, что во вторник правительство поддержало подготовленный Министерством финансов законопроект о снижении акциза на дизельное топливо примерно на 15%, чтобы смягчить влияние роста цен.

По расчётам министерства, это может снизить цену примерно на 8,6 цента за литр (с учётом НДС). Ставка акциза будет уменьшена с 467 до 396 евро за 1000 литров.

Также одобрено снижение акциза на маркированное дизельное топливо для сельского хозяйства — с 70 до 21 евро за 1000 литров, что может снизить цену примерно на 5,9 цента за литр.

Планируется, что сниженные ставки будут действовать с 1 апреля по 30 июня 2026 года.