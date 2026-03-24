Россиянам и белорусам оставили права голоса на местных выборах: Литва (1)

© LETA 24 марта, 2026 17:43

Мир

Парламент Литвы во вторник отклонил предложение оппозиционных консерваторов о внесении поправок в Конституцию, которые запретили бы постоянно проживающим в стране гражданам России и Белоруссии голосовать и баллотироваться на муниципальных выборах.

За запрет проголосовали 28 членов Сейма, столько же высказались против, 14 парламентариев воздержались. По словам одного из авторов инициативы, представителя консерваторов Дали Асанавичюте-Гружаускене, предложение было обусловлено войной России против Украины, начатой в 2022 году.

«Мы видим, что Россия ведет не только конвенциональную войну в Украине, но и активно вмешивается в выборы, что мы наблюдали в ходе недавних голосований в ряде стран. В оценке угроз национальной безопасности на 2025 год, опубликованной Департаментом государственной безопасности, неоднократно подчеркивается, что враждебные нам государства, к сожалению, активно используют свою диаспору, вмешиваясь в наши демократические процессы», — заявила она.

По данным парламентария, во время муниципальных выборов 2023 года статус постоянного жителя Литвы был у 21 650 иностранцев. Из них 2 476 человек были гражданами стран Евросоюза, а почти 17 тысяч — гражданами стран, не входящих в Евросоюз. Большинство последних составляли граждане России (более 8,8 тыс.) и Беларуси (более 3 тыс.).

Согласно данным на январь текущего года, статус постоянного жителя Литвы был у 24 545 иностранцев, из которых почти 19 тысяч — граждане стран вне ЕС. Число граждан России сократилось до 8 398, а количество белорусов выросло до 4 тысяч.

Как отметила Асанавичюте-Гружаускене, три года назад правом голоса воспользовались менее 4 300 иностранцев. Она подчеркнула, что национальная безопасность должна быть приоритетом по сравнению с ограничением прав.

«Представители российской оппозиции, посещавшие Литву, четко заявили, что понимают стремление и решение нашего государства ограничить участие граждан определенных стран в демократических процессах», — добавила консерватор.

Представитель «аграриев» Валюс Ажуолас выразил удивление, что прежняя власть правых и либералов во время прошлого срока полномочий приглашала высококвалифицированных белорусов на работу в Литву, а теперь предлагает ограничить их права.

Консерваторы предлагали изменить Конституцию и Избирательный кодекс. Проект предусматривал, что постоянным жителем самоуправления с правом голоса и правом быть избранным может считаться только гражданин Литвы или гражданин государства, отвечающего критериям европейской и трансатлантической интеграции.

В настоящее время закон позволяет голосовать и баллотироваться на местных выборах всем постоянным жителям конкретного муниципалитета. Постоянными жителями считаются в том числе иностранцы, имеющие вид на жительство в Литве и зарегистрированные в соответствующем самоуправлении.

Комментарии (1)
В воздушное пространство Латвии залетел и упал украинский дрон: Ринкевич
В воздушное пространство Латвии залетел и упал украинский дрон: Ринкевич

Зарегистрировано ещё 23 случая сальмонеллёза (1)

По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (SPKC), в двух рижских детских садах зарегистрировано еще 23 случая сальмонеллеза.

Где в Европе ещё можно дышать спокойно: список оказался пугающе коротким (1)

Европа больше не выглядит «зелёным островом», как привыкли думать. Если смотреть на воздух, картина совсем другая.

Летел на малой высоте: генерал НВС объясняет, почему дрон не сразу заметили (1)

Нет никаких доказательств того, что разбившийся в Латгале боевой дрон был намеренно направлен в сторону Латвии, заявил в среду журналистам заместитель начальника Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис.

Будет шок, рисков много: Казакс призвал готовиться к неспокойным временам (1)

"Как мы видели в предыдущие годы, не бывает так, что на нас обрушивается один шок, а потом всё снова спокойно. К сожалению, как только один проходит, сразу же наступает следующий. Поэтому мы готовы к бурным временам. Шоки будут очень разными, рисков много, и неопределенность высока", - заявил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в программе "Spried ar Delfi".

Это не кризис госмасштаба: власти объясняют свои решения по инциденту с дроном (1)

В Латвии падение беспилотника не считается кризисом государственного масштаба, заявил глава Центра управления кризисами Арвис Зиле. По его словам, подобные инциденты ранее происходили и в других странах, граничащих с Россией и Белоруссией, и населению сейчас ничего не угрожает.

Германия выводит истребители Eurofighter из Польши: это в такой то сложной обстановке? (1)

ВВС Германии выводят свои истребители Eurofighter из Польши, завершив миссию в рамках операции НАТО. Около 150 военнослужащих Бундесвера, включая пилотов, техников, специалистов по логистике, охране объектов и военной полиции, покинули базу в Мальборке на севере страны и возвращаются в Германию.

Меняем поставщика электроэнергии: реально ли на этом сэкономить? (1)

С 2004 года латвийцы живут в условиях открытого рынка электроэнергии. Это означает, что любой торговец, получивший специальную лицензию, вправе продавать электроэнергию потребителю, цена на которую определяется на бирже Nord Pool. Большинство домашних хозяйств по привычке пользуются услугами дочерней компании концерна Latvenergo — Elektrum. Но на рынке работают еще семь компаний, которые всячески стараются переманить клиентов. Реальная выгода от смены поставщика — вопрос, который интересует многих.

