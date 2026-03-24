За запрет проголосовали 28 членов Сейма, столько же высказались против, 14 парламентариев воздержались. По словам одного из авторов инициативы, представителя консерваторов Дали Асанавичюте-Гружаускене, предложение было обусловлено войной России против Украины, начатой в 2022 году.

«Мы видим, что Россия ведет не только конвенциональную войну в Украине, но и активно вмешивается в выборы, что мы наблюдали в ходе недавних голосований в ряде стран. В оценке угроз национальной безопасности на 2025 год, опубликованной Департаментом государственной безопасности, неоднократно подчеркивается, что враждебные нам государства, к сожалению, активно используют свою диаспору, вмешиваясь в наши демократические процессы», — заявила она.

По данным парламентария, во время муниципальных выборов 2023 года статус постоянного жителя Литвы был у 21 650 иностранцев. Из них 2 476 человек были гражданами стран Евросоюза, а почти 17 тысяч — гражданами стран, не входящих в Евросоюз. Большинство последних составляли граждане России (более 8,8 тыс.) и Беларуси (более 3 тыс.).

Согласно данным на январь текущего года, статус постоянного жителя Литвы был у 24 545 иностранцев, из которых почти 19 тысяч — граждане стран вне ЕС. Число граждан России сократилось до 8 398, а количество белорусов выросло до 4 тысяч.

Как отметила Асанавичюте-Гружаускене, три года назад правом голоса воспользовались менее 4 300 иностранцев. Она подчеркнула, что национальная безопасность должна быть приоритетом по сравнению с ограничением прав.

«Представители российской оппозиции, посещавшие Литву, четко заявили, что понимают стремление и решение нашего государства ограничить участие граждан определенных стран в демократических процессах», — добавила консерватор.

Представитель «аграриев» Валюс Ажуолас выразил удивление, что прежняя власть правых и либералов во время прошлого срока полномочий приглашала высококвалифицированных белорусов на работу в Литву, а теперь предлагает ограничить их права.

Консерваторы предлагали изменить Конституцию и Избирательный кодекс. Проект предусматривал, что постоянным жителем самоуправления с правом голоса и правом быть избранным может считаться только гражданин Литвы или гражданин государства, отвечающего критериям европейской и трансатлантической интеграции.

В настоящее время закон позволяет голосовать и баллотироваться на местных выборах всем постоянным жителям конкретного муниципалитета. Постоянными жителями считаются в том числе иностранцы, имеющие вид на жительство в Литве и зарегистрированные в соответствующем самоуправлении.