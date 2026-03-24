Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

Сейчас проводятся дополнительные лабораторные испытания взятых на объекте образцов. После анализа результатов будет принято решение в отношении виновных сторон, определён график и объём работ по устранению дефектов.

Департамент договорился с подрядчиком, что все выявленные недостатки будут исправлены силами строительной компании SIA «Tilts» за её счёт при участии строительного и авторского надзора.

По данным департамента, в настоящее время променад не представляет непосредственной опасности для жителей, поэтому оснований для её закрытия или ограждения нет. Тем не менее, из соображений осторожности усилен контроль за объектом, а вскоре планируется установить мониторинговое оборудование.

Работы по устранению дефектов начнутся в начале мая. На исправление, по оценкам, может потребоваться до 1 миллиона евро, однако дополнительных средств из бюджета Риги не понадобится — все расходы ляжет на подрядчика.

История с ремонтом набережной была бы не такой печельной, если бы тот же самый подрядчик — компания SIA «Tilts» — в настоящее время планировала бы реконструировать Вантовый мост (Vanšu tilts).

❗️❗️❗️ ZEME, ATVERIES!



Tāds secinājums man šodien radās pēc Rīgas domes Satiksmes komitejas sēdes, kurā uzklausījām Ārtelpas un mobilitātes departamenta speciālistus par pieļautajiem pārkāpumiem Mūkusalas promenādes izbūvē.



Ir izmantots betons, kas jau ir sadrupis, pieļauti… pic.twitter.com/IgUeytmJF5 — Ansis Pūpols (@AnsisPupols) March 23, 2026

Депутат Ансис Пуполс в соцсети X резко раскритиковал ситуацию и предложил рассмотреть возможность расторжения договора с SIA «Tilts» на реконструкцию Вантового моста, а также проверить другие объекты компании, в том числе Земитанский мост и 4-ю очередь Южного моста.