Нашлись деньги на завершение реконструкции онкоцентра: из фондов ЕС

Кроме того, утверждено перераспределение 51,9 млн евро из фондов ЕС на реализацию приоритетных проектов высокой готовности.

Во вторник Кабинет министров рассмотрел поправки к программе фондов ЕС, разработанные Министерством финансов совместно с профильными министерствами, которые закрепляют поддержанное правительством перераспределение финансирования для завершения реконструкции ЛОЦ.

Поправки к программе предусматривают выделение 41 млн евро из фондов ЕС на завершение реконструкции стационара ЛОЦ Рижской Восточной клинической университетской больницы. С учетом национального софинансирования общий бюджет проекта составляет 48,3 млн евро.

Финансирование будет обеспечено за счет перераспределения средств из нескольких мероприятий программы фондов ЕС: 1,3 млн евро - из направления развития информационных и коммуникационных технологий, 11,9 млн евро - повышения энергоэффективности государственных зданий, 23,1 млн евро - переработки осадка сточных вод и 4,7 млн евро - развития "сухих портов".

Министр финансов Арвилс Ашераденс пояснил, что при задержках с освоением инвестиций средства необходимо направлять на критически важные для общества проекты. Завершение реконструкции ЛОЦ является одним из приоритетов правительства в сфере здравоохранения, поэтому подготовлены поправки к программе фондов ЕС для обеспечения финансирования и своевременного начала реализации проекта. Минфин уже провел соответствующие консультации с Европейской комиссией.

Всего на реконструкцию ЛОЦ требуется 69 млн евро, из которых 17,7 млн евро для строительства операционного зала были обеспечены предыдущими поправками к программе фондов ЕС.

Помимо поправок к программе фондов ЕС, планируется перераспределение 51,9 млн евро из фондов ЕС (61 млн евро с национальным софинансированием) на инвестиции, управляемые ведомственными учреждениями, без изменения общего объема соответствующих инвестиций.

Финансирование направляется на приоритетные инвестиции высокой готовности, одновременно ускоряется реализация проектов. Часть средств - 25,5 млн евро из фондов ЕС (30 млн евро с национальным софинансированием) - будет использована в рамках программы финансовых инструментов для предприятий, реализующих крупные инвестиционные проекты по укреплению промышленного потенциала и производству товаров военного или двойного назначения.