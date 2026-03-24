Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Марта Завтра: Izidors, Kazimirs
Доступность

Нашлись деньги на завершение реконструкции онкоцентра: из фондов ЕС

Редакция PRESS 24 марта, 2026 14:25

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство одобрило выделение 41 млн евро из фондов Европейского союза (ЕС) на завершение реконструкции Латвийского онкологического центра (ЛОЦ).

Кроме того, утверждено перераспределение 51,9 млн евро из фондов ЕС на реализацию приоритетных проектов высокой готовности.

Во вторник Кабинет министров рассмотрел поправки к программе фондов ЕС, разработанные Министерством финансов совместно с профильными министерствами, которые закрепляют поддержанное правительством перераспределение финансирования для завершения реконструкции ЛОЦ.

Поправки к программе предусматривают выделение 41 млн евро из фондов ЕС на завершение реконструкции стационара ЛОЦ Рижской Восточной клинической университетской больницы. С учетом национального софинансирования общий бюджет проекта составляет 48,3 млн евро.

Финансирование будет обеспечено за счет перераспределения средств из нескольких мероприятий программы фондов ЕС: 1,3 млн евро - из направления развития информационных и коммуникационных технологий, 11,9 млн евро - повышения энергоэффективности государственных зданий, 23,1 млн евро - переработки осадка сточных вод и 4,7 млн евро - развития "сухих портов".

Министр финансов Арвилс Ашераденс пояснил, что при задержках с освоением инвестиций средства необходимо направлять на критически важные для общества проекты. Завершение реконструкции ЛОЦ является одним из приоритетов правительства в сфере здравоохранения, поэтому подготовлены поправки к программе фондов ЕС для обеспечения финансирования и своевременного начала реализации проекта. Минфин уже провел соответствующие консультации с Европейской комиссией.

Всего на реконструкцию ЛОЦ требуется 69 млн евро, из которых 17,7 млн евро для строительства операционного зала были обеспечены предыдущими поправками к программе фондов ЕС.

Помимо поправок к программе фондов ЕС, планируется перераспределение 51,9 млн евро из фондов ЕС (61 млн евро с национальным софинансированием) на инвестиции, управляемые ведомственными учреждениями, без изменения общего объема соответствующих инвестиций.

Финансирование направляется на приоритетные инвестиции высокой готовности, одновременно ускоряется реализация проектов. Часть средств - 25,5 млн евро из фондов ЕС (30 млн евро с национальным софинансированием) - будет использована в рамках программы финансовых инструментов для предприятий, реализующих крупные инвестиционные проекты по укреплению промышленного потенциала и производству товаров военного или двойного назначения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо
Важно

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?
Важно

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Важно 17:31

Важно 0 комментариев

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Читать
Загрузка

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Читать

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

Новости Латвии 17:18

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

Читать

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

Читать

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Мир 17:05

Мир 0 комментариев

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Читать

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Читать

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Выбор редакции 16:57

Выбор редакции 0 комментариев

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Читать