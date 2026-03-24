Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Редакция PRESS 24 марта, 2026 17:02

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Frontex, агентство Европейского союза, отвечающее за пограничный контроль, Фабрис Леггери возглавлял с января 2015 года по апрель 2022 года.

LDH, в частности, обвиняет его в том, что он «поощрял» своих сотрудников содействовать перехвату судов с мигрантами ливийскими и греческими властями. А также в том, что он «сделал выбор в пользу политики, направленной на то, чтобы любой ценой — в частности, ценой человеческих жизней — препятствовать въезду мигрантов в ЕС».

Источник в судебных кругах сообщил AFP, что судья проведет расследование после того, как Апелляционный суд Парижа постановил на прошлой неделе, что имеются «основания для возбуждения судебного расследования по фактам, изложенным в жалобе LDH».

По данным Международной организации по миграции, с 2014 года около 34 000 просителей убежища погибли или пропали без вести при пересечении Средиземного моря — самого смертоносного миграционного маршрута в мире.

«Впервые один или несколько французских следственных судей рассмотрят условия возможной уголовной ответственности Фабриса Леггери за кровавую бойню, приведшую к гибели тысяч людей в Средиземном море, в частности детей и женщин», — заявил во вторник адвокат LDH Эммануэль Дауд.

То есть, минуточку: суть обвинений состоит в том, что человек, будучи главой организации, созданной ЕС для предотвращения проникновения незаконным мигрантов в Европу, выполняло свои обязанности. Абсурд? Ну да.

Допустим, на Нюрнбергском процессе обвиняемым тоже вменили в вину выполнение служебных обязанностей, а именно – выполнение приказов преступного государства. Каковые приказы подразумевали преступления против человечности. Но в 1946 году подразумевалось, что Третий рейх – именно преступное государство. Нынче же европейскому политику вменяют в вину выполнение распоряжений ЕС, который вроде пока преступной организацией не признан, не так ли?

Еще раз: человек был поставлен во главе организации, которая должна препятствовать въезду мигрантов в ЕС. Теперь его обвиняют в том, что он «сделал выбор в пользу политики, направленной на то, чтобы препятствовать въезду мигрантов в ЕС».

Это все, что нужно знать о современных европейских левых.

 

 

 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо
С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Важно 0 комментариев

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Загрузка

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Важно 0 комментариев

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Мир 0 комментариев

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Выбор редакции 0 комментариев

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

