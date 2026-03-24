Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Frontex, агентство Европейского союза, отвечающее за пограничный контроль, Фабрис Леггери возглавлял с января 2015 года по апрель 2022 года.

LDH, в частности, обвиняет его в том, что он «поощрял» своих сотрудников содействовать перехвату судов с мигрантами ливийскими и греческими властями. А также в том, что он «сделал выбор в пользу политики, направленной на то, чтобы любой ценой — в частности, ценой человеческих жизней — препятствовать въезду мигрантов в ЕС».

Источник в судебных кругах сообщил AFP, что судья проведет расследование после того, как Апелляционный суд Парижа постановил на прошлой неделе, что имеются «основания для возбуждения судебного расследования по фактам, изложенным в жалобе LDH».

По данным Международной организации по миграции, с 2014 года около 34 000 просителей убежища погибли или пропали без вести при пересечении Средиземного моря — самого смертоносного миграционного маршрута в мире.

«Впервые один или несколько французских следственных судей рассмотрят условия возможной уголовной ответственности Фабриса Леггери за кровавую бойню, приведшую к гибели тысяч людей в Средиземном море, в частности детей и женщин», — заявил во вторник адвокат LDH Эммануэль Дауд.

То есть, минуточку: суть обвинений состоит в том, что человек, будучи главой организации, созданной ЕС для предотвращения проникновения незаконным мигрантов в Европу, выполняло свои обязанности. Абсурд? Ну да.

Допустим, на Нюрнбергском процессе обвиняемым тоже вменили в вину выполнение служебных обязанностей, а именно – выполнение приказов преступного государства. Каковые приказы подразумевали преступления против человечности. Но в 1946 году подразумевалось, что Третий рейх – именно преступное государство. Нынче же европейскому политику вменяют в вину выполнение распоряжений ЕС, который вроде пока преступной организацией не признан, не так ли?

Еще раз: человек был поставлен во главе организации, которая должна препятствовать въезду мигрантов в ЕС. Теперь его обвиняют в том, что он «сделал выбор в пользу политики, направленной на то, чтобы препятствовать въезду мигрантов в ЕС».

Это все, что нужно знать о современных европейских левых.