Шедевр, который собирают и снова разбирают: странная судьба картины Рафаэля

Алтарь Рафаэля был создан для францисканского монастыря в Перудже. Но уже в XVII веке его разобрали на части и продали.

Главная сцена — «Мадонна с младенцем» — ушла в одну коллекцию.

Верх с Богом и ангелами — в другую.

Нижние панели разъехались по музеям Лондона, Бостона и другим городам.

Картина перестала существовать как единое целое.

На сотни лет.

И вот начинается самое странное.

Иногда её собирают обратно.

В 2006 году — впервые за более чем 300 лет — все части удалось свести в одном месте.

Теперь — снова. Весной 2026 года Метрополитен-музей в Нью-Йорке вновь собрал алтарь для большой выставки Рафаэля.

Но это временно.

После окончания выставки панели снова разъедутся по своим музеям.

И картина опять исчезнет.

Фактически сегодня это не один шедевр — а несколько, разбросанных по миру, которые время от времени «встречаются».

Чтобы собрать их вместе, музеям приходится договариваться, перевозить хрупкие деревянные панели и держать их в специальных условиях — малейшее изменение влажности может повредить краску.

Поэтому каждая такая «сборка» — почти как операция.

И каждый раз — ненадолго.

Получается парадокс.

Картина существует.

Но увидеть её целиком можно только в редкие моменты.

А потом она снова распадается на части.





