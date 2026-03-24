Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Марта Завтра: Izidors, Kazimirs
Доступность

Шедевр, который собирают и снова разбирают: странная судьба картины Рафаэля

Редакция PRESS 24 марта, 2026 15:20

Всюду жизнь

Это не просто картина.
Это паззл, который собирают — а потом снова разбирают.

Алтарь Рафаэля был создан для францисканского монастыря в Перудже. Но уже в XVII веке его разобрали на части и продали.

Главная сцена — «Мадонна с младенцем» — ушла в одну коллекцию.
Верх с Богом и ангелами — в другую.
Нижние панели разъехались по музеям Лондона, Бостона и другим городам.

Картина перестала существовать как единое целое.

На сотни лет.

И вот начинается самое странное.

Иногда её собирают обратно.

В 2006 году — впервые за более чем 300 лет — все части удалось свести в одном месте.
Теперь — снова. Весной 2026 года Метрополитен-музей в Нью-Йорке вновь собрал алтарь для большой выставки Рафаэля.

Но это временно.

После окончания выставки панели снова разъедутся по своим музеям.
И картина опять исчезнет.

Фактически сегодня это не один шедевр — а несколько, разбросанных по миру, которые время от времени «встречаются».

Чтобы собрать их вместе, музеям приходится договариваться, перевозить хрупкие деревянные панели и держать их в специальных условиях — малейшее изменение влажности может повредить краску.

Поэтому каждая такая «сборка» — почти как операция.

И каждый раз — ненадолго.

Получается парадокс.

Картина существует.
Но увидеть её целиком можно только в редкие моменты.

А потом она снова распадается на части.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 17:31

Важно 0 комментариев

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Читать
Загрузка

Мир 17:27

Мир 0 комментариев

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

Читать

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Читать

Новости Латвии 17:18

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

Читать

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

Читать

Мир 17:05

Мир 0 комментариев

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Читать

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Читать