Стекло против хакеров: учёные превратили обычный материал в защиту будущего

Редакция PRESS 24 марта, 2026 16:15

Наука 0 комментариев

Звучит почти как шутка.

Но именно обычное стекло теперь может стать одной из главных защит от взломов будущего.

Учёные научились «записывать» внутри стекла сложные оптические схемы — с помощью сверхкоротких лазерных импульсов. В результате получился крошечный чип, который способен работать с квантовыми сигналами света.

И это уже не теория.

Такой чип умеет делать две вещи, от которых зависит безопасность цифрового мира:

— создавать по-настоящему случайные числа (а значит — ключи шифрования),
— и передавать данные так, что их невозможно перехватить без следа.

Причём скорость впечатляет: система генерирует случайные биты на уровне десятков гигабит в секунду.

Почему именно стекло?

Потому что оно неожиданно оказалось лучше привычного кремния.
Менее чувствительно к помехам, стабильнее и почти не «теряет» сигнал.

А главное — внутри него можно строить трёхмерные структуры, по которым «идёт» свет.

Фактически — это не просто материал, а целая платформа.

И здесь появляется важный момент.

С развитием квантовых компьютеров привычные методы шифрования могут стать уязвимыми. То, что сегодня считается надёжным, завтра может быть взломано за минуты.

Поэтому гонка уже началась.

И пока одни создают более мощные компьютеры, другие — такие вот «невзрачные» решения, которые должны защитить данные от них.

Самое интересное — этот чип уже работает с обычными оптоволоконными сетями. То есть речь не о далёком будущем, а о технологии, которую можно встроить в существующую инфраструктуру.

И, возможно, именно стекло — то самое, через которое мы смотрим каждый день — станет тем, что будет защищать информацию в новом мире.
 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии
Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии (1)

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо
С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Важно 17:31

Важно 0 комментариев

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

Мир 17:27

Мир 0 комментариев

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

Новости Латвии 17:18

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Мир 17:05

Мир 0 комментариев

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

