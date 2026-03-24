Стекло против хакеров: учёные превратили обычный материал в защиту будущего

Но именно обычное стекло теперь может стать одной из главных защит от взломов будущего.

Учёные научились «записывать» внутри стекла сложные оптические схемы — с помощью сверхкоротких лазерных импульсов. В результате получился крошечный чип, который способен работать с квантовыми сигналами света.

И это уже не теория.

Такой чип умеет делать две вещи, от которых зависит безопасность цифрового мира:

— создавать по-настоящему случайные числа (а значит — ключи шифрования),

— и передавать данные так, что их невозможно перехватить без следа.

Причём скорость впечатляет: система генерирует случайные биты на уровне десятков гигабит в секунду.

Почему именно стекло?

Потому что оно неожиданно оказалось лучше привычного кремния.

Менее чувствительно к помехам, стабильнее и почти не «теряет» сигнал.

А главное — внутри него можно строить трёхмерные структуры, по которым «идёт» свет.

Фактически — это не просто материал, а целая платформа.

И здесь появляется важный момент.

С развитием квантовых компьютеров привычные методы шифрования могут стать уязвимыми. То, что сегодня считается надёжным, завтра может быть взломано за минуты.

Поэтому гонка уже началась.

И пока одни создают более мощные компьютеры, другие — такие вот «невзрачные» решения, которые должны защитить данные от них.

Самое интересное — этот чип уже работает с обычными оптоволоконными сетями. То есть речь не о далёком будущем, а о технологии, которую можно встроить в существующую инфраструктуру.

И, возможно, именно стекло — то самое, через которое мы смотрим каждый день — станет тем, что будет защищать информацию в новом мире.

