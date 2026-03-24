В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Редакция PRESS 24 марта, 2026 17:05

Scanpix/IMAGO/Rüdiger Wölk

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Полиция и очевидцы представили свои версии происшествия

По версии полиции, водитель грузовика медленно передвигался в потоке автомобилей и остановился на железнодорожном переезде из-за затора. В это время по направлению к нему приближался пассажирский поезд. Несмотря на экстренное торможение, машинисту не удалось избежать столкновения транспортных средств.

Обломки разлетелись на несколько сотен метров и повредили припаркованный рядом с переездом автомобиль. И грузовик, и автомобиль загорелись - водитель вовремя успел покинуть кабину, но был тяжело ранен разлетевшимися обломками. Три пассажира поезда из-за резкого торможения также получили легкие ранения и были доставлены в близлежащую больницу.

По словам очевидцев, на которые ссылаются СМИ, один из местных жителей попытался самостоятельно потушить горящий грузовик из огнетушителя до прибытия спасателей, но пожар, по его словам, был слишком сильный. Он также оказал первую помощь пострадавшему водителю грузовика.

Ущерб оценивается в сотни тысяч евро - движение поездов временно приостановлено
По оценкам следователей, материальный ущерб от аварии может достигать несколько сот тысяч евро. Разбор обломков продолжался всю ночь - в это время по маршруту отмененных поездов было организовано автобусное движение. 

Представитель местной полиции сообщил, что масштаб повреждений железнодорожных путей еще предстоит оценить, и лишь тогда можно будет принимать решение об открытии поврежденного пути для движения поездов.

Комментарии (0)

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро
Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро (1)

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?
«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии
Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии (1)

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

