В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Полиция и очевидцы представили свои версии происшествия

По версии полиции, водитель грузовика медленно передвигался в потоке автомобилей и остановился на железнодорожном переезде из-за затора. В это время по направлению к нему приближался пассажирский поезд. Несмотря на экстренное торможение, машинисту не удалось избежать столкновения транспортных средств.

Обломки разлетелись на несколько сотен метров и повредили припаркованный рядом с переездом автомобиль. И грузовик, и автомобиль загорелись - водитель вовремя успел покинуть кабину, но был тяжело ранен разлетевшимися обломками. Три пассажира поезда из-за резкого торможения также получили легкие ранения и были доставлены в близлежащую больницу.

По словам очевидцев, на которые ссылаются СМИ, один из местных жителей попытался самостоятельно потушить горящий грузовик из огнетушителя до прибытия спасателей, но пожар, по его словам, был слишком сильный. Он также оказал первую помощь пострадавшему водителю грузовика.

Ущерб оценивается в сотни тысяч евро - движение поездов временно приостановлено

По оценкам следователей, материальный ущерб от аварии может достигать несколько сот тысяч евро. Разбор обломков продолжался всю ночь - в это время по маршруту отмененных поездов было организовано автобусное движение.

Представитель местной полиции сообщил, что масштаб повреждений железнодорожных путей еще предстоит оценить, и лишь тогда можно будет принимать решение об открытии поврежденного пути для движения поездов.