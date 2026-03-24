Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

На территории около 170 участков, из них несколько десятков — частные дома. В том числе Илгонис живёт здесь постоянно и одновременно является председателем правления кооператива. С торговцем электроэнергией Enefit был заключён долгосрочный договор до 2027 года. Однако после реконструкции кабелей — их прокладки под землёй — ситуация изменилась. Иными словами, старая воздушная линия теперь осталась лишь как напоминание о прошлом. Даже в установленных ещё в советское время счётчиках уже поселились пчёлы и устроили там свои улья.

Тем временем в почтовом ящике Илгониса после Нового года оказался счёт за электричество почти на 10 тысяч евро. Выяснилось, что несколько владельцев домов после обновления кабелей заключили индивидуальные договоры с поставщиками электроэнергии. Илгонис считает, что «Enefit» ещё в прошлом году должен был заметить существенное снижение потребления электроэнергии в кооперативе и выставить счёт в соответствии с реальной ситуацией.

В «Enefit» придерживаются другого мнения: по их словам, сами владельцы должны были уведомить поставщика о планах перехода на индивидуальные договоры. Илгонис подтверждает, что после ввода линии в эксплуатацию и заключения индивидуальных договоров прежний поставщик действительно не был проинформирован об этих изменениях.

В «Enefit» добавляют, что если бы кооператив вовремя сообщил о планах жильцов, индивидуальные договоры можно было бы оформить на основе уже существующего договора кооператива. Однако, как отмечается, этот шанс уже упущен, и последний счёт почти на 10 000 евро всё равно придётся оплатить.

Илгонис, как руководитель кооператива, утверждает, что этого сделано не будет, тем самым намекая на возможное начало процедуры взыскания долга.