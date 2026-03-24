Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вт, 24. Марта
Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

Редакция PRESS 24 марта, 2026 16:05

В Алуксне, на территории кооперативного садового общества «Sīļi-1», часть участков занята дачными домиками и садовыми постройками, а часть — частными жилыми домами. С наступлением нового года проблемы жителям создал поставщик электроэнергии, сообщает передача «Bez Tabu».

На территории около 170 участков, из них несколько десятков — частные дома. В том числе Илгонис живёт здесь постоянно и одновременно является председателем правления кооператива. С торговцем электроэнергией Enefit был заключён долгосрочный договор до 2027 года. Однако после реконструкции кабелей — их прокладки под землёй — ситуация изменилась. Иными словами, старая воздушная линия теперь осталась лишь как напоминание о прошлом. Даже в установленных ещё в советское время счётчиках уже поселились пчёлы и устроили там свои улья.

Тем временем в почтовом ящике Илгониса после Нового года оказался счёт за электричество почти на 10 тысяч евро. Выяснилось, что несколько владельцев домов после обновления кабелей заключили индивидуальные договоры с поставщиками электроэнергии. Илгонис считает, что «Enefit» ещё в прошлом году должен был заметить существенное снижение потребления электроэнергии в кооперативе и выставить счёт в соответствии с реальной ситуацией.

В «Enefit» придерживаются другого мнения: по их словам, сами владельцы должны были уведомить поставщика о планах перехода на индивидуальные договоры. Илгонис подтверждает, что после ввода линии в эксплуатацию и заключения индивидуальных договоров прежний поставщик действительно не был проинформирован об этих изменениях.

В «Enefit» добавляют, что если бы кооператив вовремя сообщил о планах жильцов, индивидуальные договоры можно было бы оформить на основе уже существующего договора кооператива. Однако, как отмечается, этот шанс уже упущен, и последний счёт почти на 10 000 евро всё равно придётся оплатить.

Илгонис, как руководитель кооператива, утверждает, что этого сделано не будет, тем самым намекая на возможное начало процедуры взыскания долга.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро (1)

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

