«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Программе 360TV Ziņas удалось связаться с мужчиной, снимавшим пострадавших. Он отвергает все обвинения: «Кто тогда вызывал все эти скорые, пожарных и остальных? Это ведь я вызвал».

На вопрос, снимал ли он сначала видео, а уже потом звонил в экстренные службы, он ответил: «Сначала или потом — эти люди уже были обречены на смерть».

Мужчина утверждает, что отправил видео знакомым, но сам не публиковал его в соцсетях: «Кто-то из знакомых, возможно, переслал дальше, а говорят, что виноват я».

Как сообщалось ранее, в конце прошлой недели на дороге Краслава–Прейли–Мадона столкнулись автомобили BMW и Toyota. В результате погибли все трое участников аварии. Видео трагедии, о котором идет речь, доступно на странице сообщества Sadursme.lv.

По факту происшествия начат уголовный процесс. Также будет оценена роль очевидцев — либо их участие, либо, наоборот, бездействие на месте происшествия, сообщает передача TV3 «Degpunktā».

Эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис отметил, что имело место значительное превышение скорости, и по крайней мере один из водителей ехал крайне неосторожно. По его словам, дорога в этом месте очень извилистая и не соответствует той скорости, с которой, вероятно, двигались участники аварии.

Судя по следам на месте, водитель BMW не справился с управлением, сначала вылетел в кювет, затем смог выехать обратно и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota.

Однако все обстоятельства происшествия будут установлены в рамках уголовного процесса, включая проверку на употребление алкоголя или других веществ. На месте были обнаружены бутылки алкоголя, в воздухе также чувствовался его запах. Уже известно, что ни у одного из водителей не было водительских прав.

Действия автора видео также будут оценены, и при необходимости может быть принято решение о наказании.

«Уважаемые водители и свидетели. Если вы видите происшествие, в первую очередь нужно вызывать спасателей, немедленно сообщать в полицию, вызывать скорую помощь. Не следует ходить по месту аварии, затаптывать следы, совать камеру в лицо пострадавшим или снимать погибших и так далее. Такое поведение может быть расценено даже как уголовное правонарушение», — подчеркнул Ирбитис.