Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Марта Завтра: Izidors, Kazimirs
Доступность

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Редакция PRESS 24 марта, 2026 17:06

Кадр видео Sadursme.lv

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

Программе 360TV Ziņas удалось связаться с мужчиной, снимавшим пострадавших. Он отвергает все обвинения: «Кто тогда вызывал все эти скорые, пожарных и остальных? Это ведь я вызвал».

На вопрос, снимал ли он сначала видео, а уже потом звонил в экстренные службы, он ответил: «Сначала или потом — эти люди уже были обречены на смерть».

Мужчина утверждает, что отправил видео знакомым, но сам не публиковал его в соцсетях: «Кто-то из знакомых, возможно, переслал дальше, а говорят, что виноват я».

Как сообщалось ранее, в конце прошлой недели на дороге Краслава–Прейли–Мадона столкнулись автомобили BMW и Toyota. В результате погибли все трое участников аварии. Видео трагедии, о котором идет речь, доступно на странице сообщества Sadursme.lv.

По факту происшествия начат уголовный процесс. Также будет оценена роль очевидцев — либо их участие, либо, наоборот, бездействие на месте происшествия, сообщает передача TV3 «Degpunktā».

Эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис отметил, что имело место значительное превышение скорости, и по крайней мере один из водителей ехал крайне неосторожно. По его словам, дорога в этом месте очень извилистая и не соответствует той скорости, с которой, вероятно, двигались участники аварии.

Судя по следам на месте, водитель BMW не справился с управлением, сначала вылетел в кювет, затем смог выехать обратно и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota.

Однако все обстоятельства происшествия будут установлены в рамках уголовного процесса, включая проверку на употребление алкоголя или других веществ. На месте были обнаружены бутылки алкоголя, в воздухе также чувствовался его запах. Уже известно, что ни у одного из водителей не было водительских прав.

Действия автора видео также будут оценены, и при необходимости может быть принято решение о наказании.

«Уважаемые водители и свидетели. Если вы видите происшествие, в первую очередь нужно вызывать спасателей, немедленно сообщать в полицию, вызывать скорую помощь. Не следует ходить по месту аварии, затаптывать следы, совать камеру в лицо пострадавшим или снимать погибших и так далее. Такое поведение может быть расценено даже как уголовное правонарушение», — подчеркнул Ирбитис.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии
Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии (1)

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро
Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Читать
Загрузка

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Читать

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

Читать

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Читать

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Читать

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Читать