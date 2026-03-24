Согласно декларации за 2025 год, должность в совете была единственной оплачиваемой работой Абу Мери. Однако она также была должностным лицом в жилищно-хозяйственной ассоциации «Klāvkaltiņu 13».

Член совета владеет квартирой в Бауске, а также автомобилем Alfa Romeo 2009 года выпуска, который был зарегистрирован на имя Абу Мери в прошлом году после ее избрания в совет, поскольку автомобиль не был указан в декларации при вступлении в должность.

Абу Мери не декларировала никаких сбережений или долгов.

Новоизбранный региональный совет Бауски провел свое первое заседание в 2025 году 26 июня. Абу Мери, в свою очередь, впоследствии была избрана заместителем председателя Совета по коммуникациям и социальным вопросам.

Бывшая телеведущая Линда Абу Мери замужем за министром здравоохранения Хосамом Абу Мери.

Напомним, бывшая жена Хосама Абу Мери, по совпадению тоже Линда, была министром МВД. Но сейчас отошла от политики и вернула себе добрачную фамилию - Мурниеце.