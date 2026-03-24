Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро (1)

Редакция PRESS 24 марта, 2026 14:33

Важно 1 комментариев

Заместитель председателя Баускского регионального совета Линда Абу Мери (Новое единство) заработала 22 673 евро за шесть месяцев работы в думе, согласно декларации, опубликованной Государственной налоговой службой.

Согласно декларации за 2025 год, должность в совете была единственной оплачиваемой работой Абу Мери. Однако она также была должностным лицом в жилищно-хозяйственной ассоциации «Klāvkaltiņu 13».

Член совета владеет квартирой в Бауске, а также автомобилем Alfa Romeo 2009 года выпуска, который был зарегистрирован на имя Абу Мери в прошлом году после ее избрания в совет, поскольку автомобиль не был указан в декларации при вступлении в должность.

Абу Мери не декларировала никаких сбережений или долгов.

Новоизбранный региональный совет Бауски провел свое первое заседание в 2025 году 26 июня. Абу Мери, в свою очередь, впоследствии была избрана заместителем председателя Совета по коммуникациям и социальным вопросам.

Бывшая телеведущая Линда Абу Мери замужем за министром здравоохранения Хосамом Абу Мери.

Напомним, бывшая жена Хосама Абу Мери, по совпадению тоже Линда, была министром МВД. Но сейчас отошла от политики и вернула себе добрачную фамилию - Мурниеце.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии
Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии (1)

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками (1)

Важно 1 комментариев

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок (1)

Мир 1 комментариев

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо (1)

Важно 1 комментариев

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас (1)

Новости Латвии 1 комментариев

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей? (1)

Важно 1 комментариев

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие (1)

Мир 1 комментариев

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов (1)

Важно 1 комментариев

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

