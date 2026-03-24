Чтобы медики не увольнялись: государство срочно выделило почти 5 млн евро

Редакция PRESS 24 марта, 2026 15:48

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало поправки к правилам Кабинета министров, которые предусматривают перераспределение 4,7 млн евро на привлечение и удержание медицинского персонала в системе государственного здравоохранения.

Финансирование в размере 4 715 030 евро, ранее предназначенное для национальных программ по охране здоровья и профилактике заболеваний, будет направлено на привлечение и удержание медицинского персонала в системе государственного здравоохранения, особенно в стационарах. Министерство здравоохранения отмечает, что дополнительное финансирование необходимо, поскольку средства на компенсации уже исчерпаны, а новые заявки продолжают поступать.

При этом в системе государственного здравоохранения по-прежнему ощущается нехватка персонала, оказывающего оплачиваемые государством медицинские услуги.

Минздрав подчеркивает, что и после перераспределения средств продолжится реализация мероприятий национального масштаба по укреплению здоровья и профилактике заболеваний для жителей Латвии. В частности, планируется поддержка инициатив по здоровому питанию, снижению зависимостей, стимулированию физической активности, укреплению психического здоровья, сексуальному и репродуктивному здоровью, снижению травматизма, ограничению распространения инфекций и популяризации вакцинации, освоению навыков первой помощи, а также внедрение программ родительских навыков в пренатальный и ранний периоды развития детей.

Целевой аудиторией национальных мероприятий по укреплению здоровья и профилактике заболеваний являются все жители Латвии, особенно группы, подверженные риску социальной и территориальной отчужденности. В частности, это дети и молодежь, люди с зависимостями, родители, наемные работники, в том числе пожилые, а также лечебные и образовательные учреждения, самоуправления, регионы планирования, общественные организации и другие учреждения.

В настоящее время общее финансирование мероприятия составляет 13 185 480 евро, из которых 11 207 658 евро предоставлены Европейским социальным фондом "Плюс", а 1 977 822 евро - софинансирование из государственного бюджета.

Правительство также поддержало изменения в реализации проекта: с 5 мая 2026 года функции получателя финансирования на национальные мероприятия по укреплению здоровья и профилактике заболеваний перейдут от Минздрава к Центру профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Минздрав поясняет, что решение передать ЦПКЗ функции реализации проекта принято для того, чтобы сосредоточить меры по укреплению здоровья и профилактике заболеваний в одном учреждении, которое уже координирует эти вопросы, информирует общественность и проводит исследования в сфере общественного здоровья. По оценке министерства, это повысит эффективность использования ресурсов и обеспечит единый подход к реализации целей государственной политики здравоохранения.

С передачей проекта в ЦПКЗ будут также перенесены семь должностных мест из отдела Минздрава по проектам содействия общественному здоровью. В ведомстве отметили, что эти должности временные и созданы исключительно на период реализации проекта.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро
Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро (1)

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?
«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Важно 0 комментариев

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Мир 0 комментариев

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Важно 0 комментариев

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Выбор редакции 0 комментариев

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Президент Германии: война в Иране противоречит международному праву

Мир 0 комментариев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал войну США и Израиля с Ираном "политической роковой ошибкой". По его мнению, Берлин должен быть прагматичным в отношениях с нынешней американской администрацией.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал войну США и Израиля с Ираном "политической роковой ошибкой". По его мнению, Берлин должен быть прагматичным в отношениях с нынешней американской администрацией.

