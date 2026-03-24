Прочь с тротуаров: для электровелосипедов новые правила движения

Главное новшество — электровелосипедам запретят ездить по тротуарам. В целях защиты более уязвимых участников дорожного движения установлены более строгие требования для велосипедистов и водителей электросамокатов при передвижении по тротуарам, пешеходным переходам и пешеходным дорожкам. В частности, электровелосипедам движение по тротуарам запрещено.

Ограничения для средств микромобильности важны для безопасности пешеходов — особенно детей, пожилых людей и лиц с нарушениями двигательных функций. Кроме того, для снижения конфликтов с другими участниками движения, поправки предусматривают порядок передвижения на спортивном и рекреационном инвентаре — роликах, моноколесах.

В связи с поправками к Закону о дорожном движении, вступившими в силу 22 ноября 2025 года и касающимися категорий велосипедов, для всех средств микромобильности вводится новый порядок регистрации. Для регистрационных наклеек электросамокатов и электровелосипедов устанавливается новое техническое описание в соответствии с нормами ЕС.

Поправки также расширяют доступность среды: больше людей смогут получить парковочные карты для инвалидов — теперь их будут выдавать по реальной потребности в уходе, а не по возрасту. Самоуправления получат право выдавать разрешения, позволяющие людям с инвалидностью передвигаться на транспорте по тротуарам и пешеходным дорожкам рядом с местом проживания.

Изменения коснутся и общественного транспорта: появятся светофоры с белыми сигналами, дающими ему приоритет и позволяющими двигаться независимо от общего потока. Также усиливается приоритет на трамвайных путях и вводятся дополнительные ограничения, чтобы не мешать его движению.

Кроме того, охранным мобильным патрулям разрешат временно останавливаться у объектов даже под знаком «Остановка запрещена».

Отдельно установлена максимальная скорость для сельхозтракторов — до 60 км/ч (норма вступит в силу с 1 июля 2026 года).