Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вт, 24. Марта
Кризис? Какой кризис? LTV обнародовало суммы премий госчиновников

Редакция PRESS 24 марта, 2026 16:01

В прошлом году работникам учреждений государственного управления было выплачено 17,5 млн евро в виде премий, выяснила передача Латвийского телевидения (ЛТВ) "Что происходит в Латвии?".

По сравнению с 2024 годом сумма сократилась более чем на четверть - тогда расходы на премии составили почти 24 млн евро.

В то же время, как сообщила передача, в трех ведомствах расходы на премии выросли: в Минэкономики - на 20%, в Министерстве иностранных дел - на 19%, в Минсообщения - на 7%. В системе Минблага и Минземледелия наблюдалось резкое снижение - на 86% и 84% соответственно. Третье по величине сокращение произошло в подведомственных Министерству юстиции учреждениях, где сумма премий уменьшилась вдвое.

Больше всего премий получили работники сферы внутренних дел - на сумму 6,71 млн евро, здравоохранения - 2,5 млн евро, обороны - 1,46 млн евро.

Как выяснила передача, премии получили в общей сложности 19 566 из 58 359 работников госуправления, то есть чуть более трети. При этом количество премированных сократилось - годом ранее премии получили 26 056 человек.

Объемы премий, выплаченных более чем десяти тысячам сотрудников, не превышали 700 евро. Более 4000 премий составили 700-1000 евро, а суммы свыше 2000 евро получили 1612 человек.

Премии в размере 5000 евро и выше были выплачены 45 получателям - по закону такие крупные выплаты могут получать только руководящие должностные лица. Из них 13 работают в финансовом ведомстве, девять - в Минэкономики, восемь - в МВД, пять - в учреждениях Министерства умного управления и регионального развития. Четверо премированных работают в учреждениях Минсообщения, по двое - в учреждениях Минздрава и Министерства климата и энергетики, по одному - в сфере юстиции и образования.

Самая крупная премия в размере 7485 евро была выплачена в Службе государственных доходов. Среди десяти крупнейших выплат ни одна не была меньше 6500 евро: три премии выплачены в Центральном статистическом управлении, две - в Государственной казне, по одной - в Латвийском агентстве инвестиций и развития, Центральном агентстве финансов и договоров, Министерстве климата и энергетики и Министерстве сообщения.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Важно 17:23

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

Новости Латвии 17:18

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Важно 17:06

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Мир 17:05

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Важно 17:02

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Выбор редакции 16:57

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Президент Германии: война в Иране противоречит международному праву

Мир 16:50

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал войну США и Израиля с Ираном "политической роковой ошибкой". По его мнению, Берлин должен быть прагматичным в отношениях с нынешней американской администрацией.

