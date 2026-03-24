Кризис? Какой кризис? LTV обнародовало суммы премий госчиновников

По сравнению с 2024 годом сумма сократилась более чем на четверть - тогда расходы на премии составили почти 24 млн евро.

В то же время, как сообщила передача, в трех ведомствах расходы на премии выросли: в Минэкономики - на 20%, в Министерстве иностранных дел - на 19%, в Минсообщения - на 7%. В системе Минблага и Минземледелия наблюдалось резкое снижение - на 86% и 84% соответственно. Третье по величине сокращение произошло в подведомственных Министерству юстиции учреждениях, где сумма премий уменьшилась вдвое.

Больше всего премий получили работники сферы внутренних дел - на сумму 6,71 млн евро, здравоохранения - 2,5 млн евро, обороны - 1,46 млн евро.

Как выяснила передача, премии получили в общей сложности 19 566 из 58 359 работников госуправления, то есть чуть более трети. При этом количество премированных сократилось - годом ранее премии получили 26 056 человек.

Объемы премий, выплаченных более чем десяти тысячам сотрудников, не превышали 700 евро. Более 4000 премий составили 700-1000 евро, а суммы свыше 2000 евро получили 1612 человек.

Премии в размере 5000 евро и выше были выплачены 45 получателям - по закону такие крупные выплаты могут получать только руководящие должностные лица. Из них 13 работают в финансовом ведомстве, девять - в Минэкономики, восемь - в МВД, пять - в учреждениях Министерства умного управления и регионального развития. Четверо премированных работают в учреждениях Минсообщения, по двое - в учреждениях Минздрава и Министерства климата и энергетики, по одному - в сфере юстиции и образования.

Самая крупная премия в размере 7485 евро была выплачена в Службе государственных доходов. Среди десяти крупнейших выплат ни одна не была меньше 6500 евро: три премии выплачены в Центральном статистическом управлении, две - в Государственной казне, по одной - в Латвийском агентстве инвестиций и развития, Центральном агентстве финансов и договоров, Министерстве климата и энергетики и Министерстве сообщения.