Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А подкиньте ещё миллион или два: хотят в очередной раз реформировать обучение латышскому. Теперь взрослых

Редакция PRESS 24 марта, 2026 14:14

Министерство образования (IM) подготовило концептуальный доклад, в котором предлагает в ближайшие годы (до 2029 года) ликвидировать раздробленность в обучении латышскому языку взрослых, возложив основную ответственность на Агентство латышского языка (Latviešu valodas aģentūra). Агентство должно стать единым координатором и именно оно должно финансировать все курсы, сообщает LSM.

Ежегодно латышский язык на разных курсах изучают до 6000 взрослых. Сейчас за это отвечает IM, но в процесс вовлечены также другие министерства, госучреждения и самоуправления.

В 2025 году Государственный контроль констатировал, что обучение не скоординировано, отсутствуют полные данные о программах, целевых группах, результатах и финансировании, а по окончании курсов часто не проводится экзамен. Правительственная декларация также предусматривает введение единого механизма.

По предложению IM в новой системе будут введены единые требования: одинаковое количество академических часов для достижения определённого уровня, минимальные квалификационные требования к преподавателям (включая подготовку в сфере образования взрослых) и централизованный контроль качества.

Однако концепцию не согласовали несколько министерств (в том числе Культуры, Благосостояния и Финансов) и ряд негосударственных организаций.

Критика касается прежде всего отсутствия чётких расчётов стоимости реформы, недостаточной проработки деталей и слабого учёта опыта существующих курсов.

Центр общественной политики «Providus» выразил разочарование: после заключения Госконтроля можно было провести более глубокий анализ эффективности и стоимости нынешних курсов (стоимость часа сейчас колеблется от чуть менее 6 до 10 евро). Также не учтена роль самоуправлений, хотя рижские курсы пользуются наибольшим спросом.

Министерство культуры опасается, что в переходный период курсы могут стать недоступными. Министерство благосостояния указывает на уже существующую инфраструктуру и систему оплаты через Государственное агентство занятости.

Финансовое министерство отказалось согласовать документ из-за отсутствия обоснования дополнительных расходов. Предполагается, что реформа потребует новых штатных единиц (5–7) в Латвийском языковом агентстве, интеграции модуля в платформу «Stars» (более 800 тыс. евро), разработки бесплатного теста на уровень (около 100 тыс. евро) и создания приложения для самостоятельного изучения (свыше 1 млн евро).

Директор Латвийского языкового агентства Инита Витола подчеркнула, что для качественной реформы необходимо увеличить финансирование из государственного бюджета и постепенно отказаться от сильной зависимости от международных проектов.

Все стороны признают, что нынешнюю раздробленную систему нужно упорядочить, однако споры вызывает качество и проработанность предложенного IZ решения.

Главные новости

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?
«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии
Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии (1)

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Президент Германии: война в Иране противоречит международному праву

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал войну США и Израиля с Ираном "политической роковой ошибкой". По его мнению, Берлин должен быть прагматичным в отношениях с нынешней американской администрацией.

