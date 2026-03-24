А подкиньте ещё миллион или два: хотят в очередной раз реформировать обучение латышскому. Теперь взрослых

Ежегодно латышский язык на разных курсах изучают до 6000 взрослых. Сейчас за это отвечает IM, но в процесс вовлечены также другие министерства, госучреждения и самоуправления.

В 2025 году Государственный контроль констатировал, что обучение не скоординировано, отсутствуют полные данные о программах, целевых группах, результатах и финансировании, а по окончании курсов часто не проводится экзамен. Правительственная декларация также предусматривает введение единого механизма.

По предложению IM в новой системе будут введены единые требования: одинаковое количество академических часов для достижения определённого уровня, минимальные квалификационные требования к преподавателям (включая подготовку в сфере образования взрослых) и централизованный контроль качества.

Однако концепцию не согласовали несколько министерств (в том числе Культуры, Благосостояния и Финансов) и ряд негосударственных организаций.

Критика касается прежде всего отсутствия чётких расчётов стоимости реформы, недостаточной проработки деталей и слабого учёта опыта существующих курсов.

Центр общественной политики «Providus» выразил разочарование: после заключения Госконтроля можно было провести более глубокий анализ эффективности и стоимости нынешних курсов (стоимость часа сейчас колеблется от чуть менее 6 до 10 евро). Также не учтена роль самоуправлений, хотя рижские курсы пользуются наибольшим спросом.

Министерство культуры опасается, что в переходный период курсы могут стать недоступными. Министерство благосостояния указывает на уже существующую инфраструктуру и систему оплаты через Государственное агентство занятости.

Финансовое министерство отказалось согласовать документ из-за отсутствия обоснования дополнительных расходов. Предполагается, что реформа потребует новых штатных единиц (5–7) в Латвийском языковом агентстве, интеграции модуля в платформу «Stars» (более 800 тыс. евро), разработки бесплатного теста на уровень (около 100 тыс. евро) и создания приложения для самостоятельного изучения (свыше 1 млн евро).

Директор Латвийского языкового агентства Инита Витола подчеркнула, что для качественной реформы необходимо увеличить финансирование из государственного бюджета и постепенно отказаться от сильной зависимости от международных проектов.

Все стороны признают, что нынешнюю раздробленную систему нужно упорядочить, однако споры вызывает качество и проработанность предложенного IZ решения.