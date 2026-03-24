В Швеции от иммигрантов решили потребовать «вести достойный образ жизни». Поздновато…

Правительство премьер-министра Швеции Ульфа Кристерсона, пришедшее к власти в 2022 году с обещанием более жесткой иммиграционной политики, перед предстоящими в сентябре парламентскими выборами стремится быстро продвинуть ряд реформ в различных сферах.

«Соблюдение законов и правил — это само собой разумеющееся, но само собой разумеется и то, что мы делаем все возможное, чтобы жить ответственно и не наносить ущерба нашей стране», — отметил на пресс-конференции министр по вопросам миграции Швеции Юхан Форселл.

«Если вы, например, игнорируете выплату своих долгов, если вы не соблюдаете решения шведских органов, если вы обманываете систему пособий, если вы обманываете, чтобы получить шведский вид на жительство (..), то у вас нет права находиться здесь», — пояснил министр. В качестве других примеров правительство упомянуло нелегальную занятость и неуплату штрафов.

Правительство также предложило упростить правила аннулирования видов на жительство, например, в случаях, когда иммигранты считаются угрозой или если выясняется, что они солгали в своих заявлениях.

Если парламент примет эти изменения, они вступят в силу 13 июля.

Комментарий Press.lv:

Конечно, лучше поздно, чем никогад, но вообще то на конец 2025 года население Швеции составляло 10 605 500 человек.

Из них людей, родившихся за пределами Швеции - 2 210 638 человек, то есть 20,8% населения. Из них 1 454 707 уже имели шведское гражданство. Так что районы того же Мальмё, куда не рекомендуется заходить не только туристам, но и полиции уже давно населены шведскими гражданами.