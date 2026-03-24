Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Марта Завтра: Izidors, Kazimirs
Доступность

В Швеции от иммигрантов решили потребовать «вести достойный образ жизни». Поздновато…

Редакция PRESS 24 марта, 2026 16:05

Мир 0 комментариев

Они уже давно граждане Швеции.

Во вторник правительство Швеции объявило, что представит законопроект, согласно которому от иммигрантов для проживания в Швеции будет требоваться «достойный образ жизни», сообщает ЛЕТА.

Правительство премьер-министра Швеции Ульфа Кристерсона, пришедшее к власти в 2022 году с обещанием более жесткой иммиграционной политики, перед предстоящими в сентябре парламентскими выборами стремится быстро продвинуть ряд реформ в различных сферах.

«Соблюдение законов и правил — это само собой разумеющееся, но само собой разумеется и то, что мы делаем все возможное, чтобы жить ответственно и не наносить ущерба нашей стране», — отметил на пресс-конференции министр по вопросам миграции Швеции Юхан Форселл.

«Если вы, например, игнорируете выплату своих долгов, если вы не соблюдаете решения шведских органов, если вы обманываете систему пособий, если вы обманываете, чтобы получить шведский вид на жительство (..), то у вас нет права находиться здесь», — пояснил министр. В качестве других примеров правительство упомянуло нелегальную занятость и неуплату штрафов.

Правительство также предложило упростить правила аннулирования видов на жительство, например, в случаях, когда иммигранты считаются угрозой или если выясняется, что они солгали в своих заявлениях.

Если парламент примет эти изменения, они вступят в силу 13 июля.

Комментарий Press.lv: 

Конечно, лучше поздно, чем никогад, но вообще то на конец 2025 года население Швеции составляло 10 605 500 человек.

Из них людей, родившихся за пределами Швеции - 2 210 638 человек, то есть 20,8% населения. Из них 1 454 707 уже имели шведское гражданство. Так что районы того же Мальмё, куда не рекомендуется заходить не только туристам, но и полиции уже давно населены шведскими гражданами. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро
Важно

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо
Важно

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
Важно

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Важно 17:31

Важно 0 комментариев

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Читать
Загрузка

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

Мир 17:27

Мир 0 комментариев

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

Читать

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Читать

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

Новости Латвии 17:18

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

Читать

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

Читать

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Мир 17:05

Мир 0 комментариев

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Читать

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Читать