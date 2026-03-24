Рассматриваются варианты приема Лукашенко в Белом доме в Вашингтоне или в резиденции Трампа во Флориде «Мар-а-Лаго».

Специальный посланник Трампа по Белоруссии Джон Коул в интервью газете подтвердил, что переговоры о приглашении Лукашенко на встречу с Трампом ведутся уже несколько месяцев, однако подчеркнул, что окончательного решения пока не принято.

«Смягчение санкций зависит от устойчивого улучшения поведения и от того, выполнит ли президент Лукашенко свое обещание немедленно прекратить все политически мотивированные аресты», — сказал дипломат.

На прошлой неделе Коул посетил Белоруссию, где были освобождены 250 политических заключенных.

В обмен на это США согласились отменить отдельные санкции в отношении белорусского финансового сектора, в том числе Министерства финансов и Белорусского банка развития, а также трех калийных предприятий.

Посол выразил надежду, что до конца года удастся добиться освобождения остальных политических заключенных.

По данным белорусской правозащитной организации «Вясна», почти 900 политических заключенных по-прежнему находятся за решеткой.