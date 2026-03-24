Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Вт, 24. Марта
Доступность

Трамп хочет пригласить Лукашенко в США на встречу (1)

© LETA 24 марта, 2026 13:53

Важно 1 комментариев

"Володя, сними трубку... Сними же!"

Президент США Дональд Трамп, стремясь улучшить отношения с Белоруссией, рассматривает возможность пригласить белорусского диктатора Александра Лукашенко на встречу в США, сообщает в понедельник британская газета «Financial Times».

Рассматриваются варианты приема Лукашенко в Белом доме в Вашингтоне или в резиденции Трампа во Флориде «Мар-а-Лаго».

Специальный посланник Трампа по Белоруссии Джон Коул в интервью газете подтвердил, что переговоры о приглашении Лукашенко на встречу с Трампом ведутся уже несколько месяцев, однако подчеркнул, что окончательного решения пока не принято.

«Смягчение санкций зависит от устойчивого улучшения поведения и от того, выполнит ли президент Лукашенко свое обещание немедленно прекратить все политически мотивированные аресты», — сказал дипломат.

На прошлой неделе Коул посетил Белоруссию, где были освобождены 250 политических заключенных.

В обмен на это США согласились отменить отдельные санкции в отношении белорусского финансового сектора, в том числе Министерства финансов и Белорусского банка развития, а также трех калийных предприятий.

Посол выразил надежду, что до конца года удастся добиться освобождения остальных политических заключенных.

По данным белорусской правозащитной организации «Вясна», почти 900 политических заключенных по-прежнему находятся за решеткой.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо
Важно

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
Важно

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии
Важно

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками (1)

Важно 17:31

Важно 1 комментариев

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Читать
Загрузка

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок (1)

Мир 17:27

Мир 1 комментариев

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

Читать

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо (1)

Важно 17:23

Важно 1 комментариев

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Читать

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас (1)

Новости Латвии 17:18

Новости Латвии 1 комментариев

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

Читать

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей? (1)

Важно 17:06

Важно 1 комментариев

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

Читать

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие (1)

Мир 17:05

Мир 1 комментариев

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Читать

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов (1)

Важно 17:02

Важно 1 комментариев

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Читать