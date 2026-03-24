ЦИК планирует предложить Сейму принять решение о ручном подсчете голосов на выборах законодательно

В настоящее время ЦИК рассматривает несколько вариантов. Один из них - участие в принятии решения законодательного органа, второй - принятие решения на уровне самой комиссии. "Как я уже говорил ранее, мы не планируем принимать это решение в спешке. Есть несколько вариантов, и президент вчера также упомянул два возможных пути - либо участие законодателя, либо решение ЦИК. Рассмотрим оба", - сказал Звиедрис.

По его словам, ЦИК уже сегодня может направить письмо в комиссию Сейма по делам госуправления и самоуправлений с предложениями о необходимых изменениях в законодательстве.

Отвечая на вопрос, почему участие Сейма может быть наилучшим решением, Звиедрис пояснил, что это снизит спекуляции относительно мотивов ЦИК. "Если решение принимает законодатель, это существенно уменьшает возможности различных спекуляций о том, почему ЦИК выбрала именно такое решение", - отметил руководитель комиссии.

По его мнению, после того как высшие должностные лица государства призвали рассмотреть возможность ручного подсчета голосов, следующим логичным шагом должна стать реакция Сейма. "На наш взгляд, парламент должен отреагировать, поэтому мы попросим его рассмотреть этот вопрос", - сказал глава ЦИК.

Отвечая на вопрос о том, не выглядит ли это как перекладывание ответственности на Сейм, Звиедрис заявил, что ЦИК действует ответственно и добросовестно. "Это можно трактовать по-разному, но мы достаточно ответственны и принимаем решения в той мере, в какой это позволяет ситуация. Сейчас необходимо принять быстрое и рациональное решение, чтобы впоследствии нас нельзя было ни в чем упрекнуть", - сказал он.

Звиедрис подчеркнул, что цель ЦИК - максимально избежать любых спекуляций о работе комиссии и обеспечить доверие избирателей к избирательному процессу.

Как сообщалось, президент призывает ответственные учреждения уже сейчас принять решение о том, что на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм голоса будут подсчитываться вручную, а не с использованием ИТ-систем, которые могут дать сбой.

Ринкевич ознакомился с предоставленной Европейской прокуратурой (EPPO) информацией о возможных нарушениях при ИТ-закупках и их потенциальном влиянии на процесс выборов в этом году.

Президент подчеркнул, что власть в демократическом государстве является легитимной только в том случае, если проистекает из воли народа, свободно выраженной в ходе выборов. Ринкевич отметил, что выборы считаются свободными, если избиратели могут свободно выражать свои взгляды и предпочтения, а также бороться с нарушениями избирательных процедур.

Как указал президент, качественная организация и управление процессом являются неотъемлемым условием свободных выборов, исключающим сомнения в их безопасности и достоверности результатов. Свободное, независимое и прозрачное проведение выборов - основа демократического государства, подчеркнул Ринкевич.

По мнению президента, предоставленная на прошлой неделе Европейской прокуратурой информация о возможных нарушениях при ИТ-закупках для нужд госуправления вызывает вопросы относительно безопасности избирательного процесса и подсчета голосов на выборах.

"Латвийское общество должно получить твердую уверенность в том, что в 2026 году будут обеспечены честные, прозрачные и безопасные выборы в Сейм, исключающие любые сомнения относительно возможного влияния недостатков ИТ-решений на их результаты", - заявил Ринкевич.

Как сообщалось, правоохранительные органы на прошлой неделе сообщили о возможном мошенничестве при проведении государственных ИТ-закупок на сумму 1,5 млн евро. По делу задержан 21 человек, в том числе государственные должностные лица.

Согласно данным следствия, организованная группа лиц заключила незаконное соглашение, чтобы заранее определить победителей публичных закупок как минимум по шести проектам, финансируемым Европейским фондом регионального развития. Существуют подозрения, что осуществить эту схему помогали должностные лица, а полученная незаконная прибыль была распределена между участниками сговора.