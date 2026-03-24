Местная рок-группа «fknl» представила новый клип на песню “Kerosene”

Редакция PRESS 24 марта, 2026 15:17

Всюду жизнь 0 комментариев

По словам лидера группы Даниеля Мэда, композиция посвящена внутреннему миру человека, страдающего депрессией:

«Это песня о человеке, который мучается в одиночестве и не способен на здоровые отношения. Чтобы ощутить себя живым, он выбирает связь с роковыми женщинами, способными его уничтожить. В песне есть строки: “Пропитай моё сердце керосином, подожги сигарету и оставь меня в пепле воспоминаний”».

https://youtu.be/ES4deXF6ZJc?list=RDES4deXF6ZJc

В клипе герой показан в постели — пространстве, которое становится для него одновременно убежищем и клеткой. Здесь он остается наедине со своими мыслями, постепенно сходя с ума. Это же место, где он переживает любовь ночью и эмоциональное опустошение днём.

Группа “fknl” была основана в 2023 году Даниелем, уроженцем Елгавы, который с детства стремился к музыке. Он начинал с синтезатора, позже освоил фортепиано, виолончель и пение, а в подростковом возрасте увлёкся рэпом и альтернативным роком.

В 15 лет Мэд выступал с гастролирующим ансамблем, исполняя каверы, однако стремился к более тяжёлому звучанию. После школы он некоторое время жил и работал за границей, прежде чем вернуться в Латвию и сосредоточиться на творчестве.

В том же 2023 году он основал fknl. Сегодня группа активно работает над дебютным альбомом и в 2025 году дошла до полуфинала шоу “Ir Talants!”.

Сегодня Мэд преподаёт вокал детям и подросткам в музыкальной школе и параллельно продолжает развивать проект "fknl". Песня “Kerosene” войдёт в новый альбом группы, релиз которого запланирован на конец текущего года. Песня доступна на всех музыкальных площадках, а также на официальном сайте группы www.fknl.band.

Как отмечает автор о новом альбоме, его тексты пронизаны болью, стремлением к свободе и отказом жить «тихо». Музыка “fknl” отражает сложный жизненный путь, внутреннюю стойкость и искреннюю любовь к людям и миру, а женские образы остаются одним из ключевых источников вдохновения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии
Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?
«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

