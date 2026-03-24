Местная рок-группа «fknl» представила новый клип на песню “Kerosene”

«Это песня о человеке, который мучается в одиночестве и не способен на здоровые отношения. Чтобы ощутить себя живым, он выбирает связь с роковыми женщинами, способными его уничтожить. В песне есть строки: “Пропитай моё сердце керосином, подожги сигарету и оставь меня в пепле воспоминаний”».

В клипе герой показан в постели — пространстве, которое становится для него одновременно убежищем и клеткой. Здесь он остается наедине со своими мыслями, постепенно сходя с ума. Это же место, где он переживает любовь ночью и эмоциональное опустошение днём.

Группа “fknl” была основана в 2023 году Даниелем, уроженцем Елгавы, который с детства стремился к музыке. Он начинал с синтезатора, позже освоил фортепиано, виолончель и пение, а в подростковом возрасте увлёкся рэпом и альтернативным роком.

В 15 лет Мэд выступал с гастролирующим ансамблем, исполняя каверы, однако стремился к более тяжёлому звучанию. После школы он некоторое время жил и работал за границей, прежде чем вернуться в Латвию и сосредоточиться на творчестве.

В том же 2023 году он основал fknl. Сегодня группа активно работает над дебютным альбомом и в 2025 году дошла до полуфинала шоу “Ir Talants!”.

Сегодня Мэд преподаёт вокал детям и подросткам в музыкальной школе и параллельно продолжает развивать проект "fknl". Песня “Kerosene” войдёт в новый альбом группы, релиз которого запланирован на конец текущего года. Песня доступна на всех музыкальных площадках, а также на официальном сайте группы www.fknl.band.

Как отмечает автор о новом альбоме, его тексты пронизаны болью, стремлением к свободе и отказом жить «тихо». Музыка “fknl” отражает сложный жизненный путь, внутреннюю стойкость и искреннюю любовь к людям и миру, а женские образы остаются одним из ключевых источников вдохновения.