«Лучше самому сходить за едой»: Домбрава — о запрете курьеров-иностранцев

Следственная комиссия по проблемам иммиграции вызвала «на ковер» руководство Bolt и Wolt. У депутатов накопился обширный список претензий. Платформы стали лазейкой для нелегалов: курьеры из третьих стран часто работают под чужими именами, не имея на то никаких прав. В вину компаниям ставят и отсутствие учета рабочих часов, и игнорирование санитарных норм.

Впрочем, представители сервисов доставки все обвинения отрицают. В Bolt и Wolt настаивают: контроль за партнерами жесткий, а все юридические требования соблюдаются неукоснительно.

Аргументы компаний депутатов не убедили. Часть законодателей считает: статус самозанятого — удобная ширма, которая позволяет платформам обходить строгие правила найма иностранцев. Чтобы закрыть эту лазейку, в парламенте уже готовят пакет радикальных поправок. Главная из них — прямой запрет гражданам третьих стран работать в Латвии в качестве самозанятых.

«Мы слышали эти угрозы, что количество курьеров, доставляющих еду, сократится. Но я думаю, что для каждого из нас будет здоровее самому сходить за своей порцией еды, чем вызывать иностранца, который эту еду привезет», — уверен председатель комиссии Янис Домбрава (Нацблок).

Сегодня в базе данных Продовольственно-ветеринарной службы числится около восьми тысяч курьеров. У Bolt и Wolt — примерно по три тысячи доставщиков. При этом лишь половина из них — местные жители. Остальные — те самые иностранцы, чье будущее пока под большим вопросом.