В соответствии со своей компетенцией, Департамент по делам религии и развития Латвии "продолжает следить за ситуацией" в мусульманском сообществе Латвии.

Департамент по борьбе с терроризмом обращает внимание на то, что уровень террористической угрозы в Латвии в настоящее время низок, и имеющаяся в распоряжении службы информация не указывает на вероятность изменения ситуации в ближайшем будущем.

Уже сообщалось, что Рижская муниципальная полиция начала административное разбирательство по факту массовых мусульманских молитв на тротуаре в Плявниеках. Некоторые пользователи социальных сетей выразили обеспокоенность по поводу проникновения радикальных исламистов в Латвию.