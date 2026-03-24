Облигации, деньги на счетах и 2 квартиры: доходы Ринкевича за прошлый год

Согласно данным из архива агентства ЛЕТА, в конце 2024 года президент задекларировал безналичные накопления в размере 179 145 евро.

Накопления президента в "Swedbank" составляют 216 472 евро, в "Swedbank Atklātais pensiju fonds" - 29 927 евро, в латвийском филиале "Swedbank Life Insurance" - 4325 евро, в "Revolut" - 1200 евро.

На посту президента Ринкевич в прошлом году заработал 105 109 евро, 210 евро получил в виде процентов от "Swedbank", 200 евро в виде компенсации от латвийского филиала страховой компании "Compensa Vienna Insurance Group", а 11 400 евро - в виде процентов от Государственной казны.

Президент задекларировал в прошлом году две покупки облигаций на общую сумму 200 000 евро, а также погашение облигаций на сумму 103 750 евро и 103 350 евро. После этих сделок в конце года ему принадлежали облигации на сумму 300 000 евро.

Согласно декларации, Ринкевичу принадлежат две квартиры в Риге и Юрмале.