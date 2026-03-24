Аномально тёплый март: в середине месяца — на пять градусов выше нормы!

В Латвии с 27 февраля продолжается волна тепла, за это время было побито 124 температурных рекорда.

Самая высокая температура воздуха в середине марта составила +17,1 градуса 14 марта в Лиепае и Павилосте, а самая низкая температура - до -6 градусов - была зафиксирована 19 марта в Мадоне.

Среднее количество осадков в стране во второй декаде месяца составило 4,7 миллиметра, или 37% от нормы. Наибольшее количество осадков — 12,5 миллиметра — выпало в Айнажи, а наименьшее — в Екабпилсе, где было зафиксировано всего два миллиметра осадков.

Средняя относительная влажность в середине марта составила 77% - от 67% в Екабпилсе и Резекне до 86% в Павилосте и Вентспилсе.

Самые сильные порывы ветра — 19,8 метров в секунду — были зафиксированы 13 марта в Павилосте.