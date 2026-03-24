Земля пошла волнами: мощное землетрясение у Тонга напугало пол-Тихого океана

Подземные толчки зафиксировали во вторник вечером по местному времени. Эпицентр — в океане, примерно в 150 километрах от города Неиафу. Глубина — около 238 километров. И именно это сейчас играет ключевую роль.

В Новой Зеландии сразу включились в режим ожидания. Там заявили: если волна всё-таки образовалась, до их берегов она доберётся не раньше чем через два часа. Время есть — но напряжение остаётся.

При этом Тихоокеанский центр предупреждения о цунами неожиданно остудил тревогу. По их оценке, угрозы нет — землетрясение произошло слишком глубоко под землёй, чтобы «раскачать» океан до разрушительной волны.

А вот на самих островах реакция куда жёстче. Власти Тонга призвали людей срочно уходить на возвышенности, держаться подальше от береговой линии и не возвращаться, пока не будет официального разрешения.

И это не случайная паника. Всего несколько лет назад — в 2022 году — здесь уже происходило нечто похожее: мощнейшее извержение вызвало цунами, которое унесло жизни людей и разрушило дома. Тогда звук взрыва слышали даже в Австралии.

Тонга находится в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца — месте, где сходятся тектонические плиты. Здесь земля редко бывает по-настоящему спокойной.

На данный момент разрушений не зафиксировано. Но в регионе продолжают внимательно следить за ситуацией — океан, как известно, любит сюрпризы.



