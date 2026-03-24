Земля пошла волнами: мощное землетрясение у Тонга напугало пол-Тихого океана

Редакция PRESS 24 марта, 2026 09:22

Всюду жизнь 0 комментариев

Тихий океан снова напомнил, кто здесь главный. У берегов островного государства Тонга произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6 — и почти сразу начались разговоры о возможном цунами.

Подземные толчки зафиксировали во вторник вечером по местному времени. Эпицентр — в океане, примерно в 150 километрах от города Неиафу. Глубина — около 238 километров. И именно это сейчас играет ключевую роль.

В Новой Зеландии сразу включились в режим ожидания. Там заявили: если волна всё-таки образовалась, до их берегов она доберётся не раньше чем через два часа. Время есть — но напряжение остаётся.

При этом Тихоокеанский центр предупреждения о цунами неожиданно остудил тревогу. По их оценке, угрозы нет — землетрясение произошло слишком глубоко под землёй, чтобы «раскачать» океан до разрушительной волны.

А вот на самих островах реакция куда жёстче. Власти Тонга призвали людей срочно уходить на возвышенности, держаться подальше от береговой линии и не возвращаться, пока не будет официального разрешения.

И это не случайная паника. Всего несколько лет назад — в 2022 году — здесь уже происходило нечто похожее: мощнейшее извержение вызвало цунами, которое унесло жизни людей и разрушило дома. Тогда звук взрыва слышали даже в Австралии.

Тонга находится в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца — месте, где сходятся тектонические плиты. Здесь земля редко бывает по-настоящему спокойной.

На данный момент разрушений не зафиксировано. Но в регионе продолжают внимательно следить за ситуацией — океан, как известно, любит сюрпризы.
 
 

Комментарии (0)
«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

