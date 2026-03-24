Белорусский дрон опять залетел в Литву и оказался… украинским

Редакция PRESS 24 марта, 2026 10:50

Мир 0 комментариев

В Варенском районе Литвы, недалеко от границы с Белоруссией, упал неопознанный объект, сообщило в понедельник, 23 марта, министерство обороны страны. По словам представителя литовских вооруженных сил, "наиболее вероятная гипотеза" заключается в том, что это беспилотник, прилетевший из Белоруссии. Однако позднее выяснилось другое. 

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене во вторник подтвердила, что дрон, разбившийся более суток назад в Варенском районе, был украинским и предназначался для атаки на цель в России, сообщает Литовское телевидение.
  
«Дрон, пересёкший наше воздушное пространство и залетевший в Варенский район, был украинским дроном, и он связан с операцией, которую украинцы проводили той ночью, направленной против России, — заявила премьер-министр. - Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что это был сбившийся с курса дрон».

Министр обороны Робертас Каунас заявил, что дрон, разбившийся и взорвавшийся в Варенском районе, с большой вероятностью был украинским и мог сбиться с курса из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы. «Предварительная информация от служб такова: это один из дронов из роя дронов, которые атаковали порт Приморск. (...) Очень вероятно, что это украинский дрон, который под воздействием средств радиоэлектронной борьбы сбился с курса и упал у нас», — во вторник в Президентуре заявил журналистам Каунас.

«Хочу отметить, что ни Белоруссия не увидела, ни Литва, к сожалению, не увидела, поскольку дрон летел ниже, чем, по-видимому, на высоте 300 метров. Службы ещё выясняют этот момент», — добавил он.

По словам министра, дополнительные радары, необходимые для обнаружения низколетящих дронов, уже заказаны, однако ещё не доставлены в Литву.

Как сообщало BNS, дрон, предположительно прилетевший из Беларуси, ранним утром в понедельник упал в Варенском районе — на озере Лависас. Упавший объект угрозы безопасности жителей не представлял.

На месте происшествия были видны обломки, обнаружен двигатель внутреннего сгорания. На распространившихся в социальных сетях видеозаписях видно и слышно, что упавший дрон взорвался, а находившиеся неподалёку свидетели также утверждают, что слышали взрыв.

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Президент Германии: война в Иране противоречит международному праву

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал войну США и Израиля с Ираном "политической роковой ошибкой". По его мнению, Берлин должен быть прагматичным в отношениях с нынешней американской администрацией.

