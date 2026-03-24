Почему их нельзя заменить? Латвийские предприятия ещё борются за своих работников — граждан РФ

© LETA 24 марта, 2026 12:40

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) продолжает рассматривать индивидуальные заявления о разрешении гражданам России и Белоруссии продолжать работу на объектах критической инфраструктуры.

По результатам проведенных проверок, СГБ до сих пор не выдало ни одному гражданину России или Белоруссии разрешение на доступ к информации и технологическому оборудованию, имеющему важное значение для функционирования критической инфраструктуры, сообщило агентство ЛЕТА со ссылкой на ведомство.

Одновременно с этим служба в настоящее время продолжает расследование в отношении нескольких граждан России и Белоруссии, работающих в четырех коммерческих компаниях, имеющих важное значение для национальной безопасности, — двух больниц и двух акционерных обществ.

Ранее СГБ обращало внимание на то, что для выдачи разрешения требуется обоснование от владельца или управляющего критической инфраструктурой, почему конкретного гражданина России или Белоруссии нельзя заменить другим специалистом и почему он или она должны сохранить доступ к информации или технологическому оборудованию, имеющему важное значение для функционирования критической инфраструктуры.

Закон о национальной безопасности предусматривает, что в случае крайней необходимости возможно трудоустройство гражданина России или Белоруссии на объекте критической инфраструктуры с доступом к информации или технологическому оборудованию, имеющему важное значение для его функционирования, при условии получения отдельного разрешения от органа государственной безопасности.

Исключение применяется только в случаях, когда иным образом невозможно обеспечить полноценное функционирование объекта критической инфраструктуры. Например, если данный человек обладает уникальными знаниями или навыками в определенной области, которые не могут быть заменены другим специалистом.

Отсутствие специалистов в определенной области или увеличение затрат не считаются достаточным основанием для получения разрешения от органа государственной безопасности на привлечение граждан России или Белоруссии в исключительных случаях. 

Комментарии (0)

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро
Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро (1)

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо
С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

