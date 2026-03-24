Почему их нельзя заменить? Латвийские предприятия ещё борются за своих работников — граждан РФ

По результатам проведенных проверок, СГБ до сих пор не выдало ни одному гражданину России или Белоруссии разрешение на доступ к информации и технологическому оборудованию, имеющему важное значение для функционирования критической инфраструктуры, сообщило агентство ЛЕТА со ссылкой на ведомство.

Одновременно с этим служба в настоящее время продолжает расследование в отношении нескольких граждан России и Белоруссии, работающих в четырех коммерческих компаниях, имеющих важное значение для национальной безопасности, — двух больниц и двух акционерных обществ.

Ранее СГБ обращало внимание на то, что для выдачи разрешения требуется обоснование от владельца или управляющего критической инфраструктурой, почему конкретного гражданина России или Белоруссии нельзя заменить другим специалистом и почему он или она должны сохранить доступ к информации или технологическому оборудованию, имеющему важное значение для функционирования критической инфраструктуры.

Закон о национальной безопасности предусматривает, что в случае крайней необходимости возможно трудоустройство гражданина России или Белоруссии на объекте критической инфраструктуры с доступом к информации или технологическому оборудованию, имеющему важное значение для его функционирования, при условии получения отдельного разрешения от органа государственной безопасности.

Исключение применяется только в случаях, когда иным образом невозможно обеспечить полноценное функционирование объекта критической инфраструктуры. Например, если данный человек обладает уникальными знаниями или навыками в определенной области, которые не могут быть заменены другим специалистом.

Отсутствие специалистов в определенной области или увеличение затрат не считаются достаточным основанием для получения разрешения от органа государственной безопасности на привлечение граждан России или Белоруссии в исключительных случаях.