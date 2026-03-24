Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Марта Завтра: Izidors, Kazimirs
Доступность

Конфискации в пользу государства: новое решение суда по ABLV Bank не отличается от первого

24 марта, 2026 12:01

Новости Латвии 0 комментариев

Рижский окружной суд оставил без изменений решение Экономического суда о признании более 7,6 миллиона евро на счетах кипрской компании в ABLV Bank преступно нажитыми и их конфискации в пользу государства. Об этом агентству LETA сообщили в прокуратуре.

Уголовный процесс был начат 17 января 2022 года по подозрению в использовании счетов компании для легализации средств и финансовых инструментов, полученных в результате неустановленного преступного деяния.

Представители компании, связанные с имуществом, обжаловали решение суда первой инстанции, требуя его отмены и прекращения процесса о преступно нажитом имуществе.

Окружной суд, изучив материалы дела, мотивы жалобы и выслушав объяснения участников процесса, отклонил жалобу и оставил решение Экономического суда в силе.

Суд подчеркнул, что суд первой инстанции объективно проанализировал все материалы и основал свои выводы на установленных фактах и представленных доказательствах, в связи с чем принятое решение является законным.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо
Важно

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»
Важно

Счет за электричество 10 000 евро: плата начислена за «мертвые души»

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро
Важно

Жена или бывшая? Линда Абу Мери за полгода депутатом в Бауске заработала 22 673 евро (1)

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Читать
Загрузка

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

Новости Латвии 17:18

Новости Латвии 0 комментариев

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

Читать

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

Читать

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Мир 17:05

Мир 0 комментариев

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Читать

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Читать

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Выбор редакции 16:57

Выбор редакции 0 комментариев

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Читать

Президент Германии: война в Иране противоречит международному праву

Мир 16:50

Мир 0 комментариев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал войну США и Израиля с Ираном "политической роковой ошибкой". По его мнению, Берлин должен быть прагматичным в отношениях с нынешней американской администрацией.

Читать