СГБ не выдало ни одного разрешения: граждане РФ и Белоруссии ждут допуска к критической инфраструктуре

По результатам проверок пока ни одному из них не выдано разрешение на доступ к информации и технологическому оборудованию, важному для функционирования критической инфраструктуры, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

В настоящее время продолжается проверка нескольких граждан России и Белоруссии, работающих в четырех коммерческих организациях, важных для национальной безопасности - двух больницах и двух акционерных обществах.

В СГБ ранее отмечали, что для выдачи разрешения требуется обоснование от собственника или руководителя объекта критической инфраструктуры с разъяснением, почему конкретного гражданина России или Белоруссии нельзя заменить другим специалистом и почему ему необходим доступ к информации или оборудованию, важным для функционирования объекта.

Согласно закону о национальной безопасности, в исключительных случаях допускается трудоустройство гражданина России или Белоруссии на объекте критической инфраструктуры с доступом к важной информации или оборудованию только с отдельного разрешения органа государственной безопасности.

Такое исключение применяется только тогда, когда невозможно обеспечить работу объекта иным способом, например, если человек обладает уникальными знаниями или навыками и заменить его другим специалистом невозможно. Недостаток специалистов в целом или высокие расходы на их привлечение не считаются достаточным основанием для выдачи разрешения.