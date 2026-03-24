Помощь в 8 центов при 70% росте? Латвийские таксисты и грузоперевозчики ставят ультиматум правительству

Поддержка правительства: 8 центов против 70% роста

Министерство финансов в аннотации к своему законопроекту признает, что кризис в Иране и блокада Ормузского пролива вызвали рост биржевых цен на дизельное топливо на 70%. Само министерство сравнивает это с нефтяным кризисом 1973 года.

Несмотря на критическую ситуацию, правительство предлагает снизить акцизный налог всего на 15,2%, что составляет примерно 0,08 EUR (с НДС) за литр в рознице. Такая «помощь» не покрывает даже четверти реального роста затрат, который для коммерческих перевозчиков с конца февраля составил более 30%.

«Мы работаем ниже порога себестоимости»

«Предложенное правительством снижение на 8 центов — это издевательство. Такой суммой невозможно спасти предприятия от неплатежеспособности», — отмечает представитель объединения таксомоторной отрасли Алексей Игнатьев.

«Грузовики и такси уже сейчас работают ниже себестоимости. Если правительство не примет кардинальных мер, мы проведем акции протеста».

Представитель TPNDDO Эгилс Херманис подчеркивает, что акция протеста против Bolt и действий государства — логичный шаг в ситуации, когда отрасль вынуждена бороться за выживание. Он напоминает, что без водителей система не может функционировать, и призывает к немедленным, конкретным и справедливым изменениям.

Единый фронт с грузоперевозчиками

Впервые в истории Латвии водители такси объединились с грузоперевозчиками, чтобы совместно бороться против уничтожения отрасли. Это объединение представляет тысячи транспортных средств и водителей по всей Латвии, гарантирующих непрерывность логистики и мобильности в стране.

ТРЕБОВАНИЯ ОТРАСЛИ (Ультиматум правительству):

Для предотвращения транспортного апокалипсиса и последующего экономического кризиса объединение требует:

Реальное снижение акциза: снизить акцизный налог на дизельное топливо до минимально разрешенного в ЕС уровня (330 EUR за 1000 литров), а не до предлагаемых 396 EUR.

Целевая поддержка: ввести механизм возврата акцизного налога для лицензированных пассажирских и грузовых перевозчиков за каждый использованный литр топлива, по аналогии с сельскохозяйственной отраслью.

Привязка сроков к кризису: установить срок действия закона в зависимости от стабилизации биржевых цен, а не ограничивать его июнем 2026 года.

Включение отрасли в принятие решений: разрабатывать устойчивые меры по преодолению кризиса только при участии отраслевых ассоциаций и профсоюзов (включая LAKRS).

Представители отрасли подчеркивают, что принятие законопроекта в нынешней «косметической» редакции не остановит запланированные акции протеста, так как предложенные меры не обеспечивают жизнеспособность транспорта.