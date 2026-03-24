Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вт, 24. Марта
Помощь в 8 центов при 70% росте? Латвийские таксисты и грузоперевозчики ставят ультиматум правительству

24 марта, 2026 15:24

Латвийские таксисты и грузоперевозчики, объединившиеся в единый фронт (TPNDDO, LVTNDDO, LAKRS, LPKAA и Latvijas Auto), выражают резкое недовольство законопроектом Министерства финансов об ограничении цен на топливо. Представители отрасли предупреждают: если правительство не предоставит реальную, а не символическую поддержку, транспортные услуги в стране будут парализованы, что вызовет волну неконтролируемой инфляции.

Поддержка правительства: 8 центов против 70% роста

Министерство финансов в аннотации к своему законопроекту признает, что кризис в Иране и блокада Ормузского пролива вызвали рост биржевых цен на дизельное топливо на 70%. Само министерство сравнивает это с нефтяным кризисом 1973 года.

Несмотря на критическую ситуацию, правительство предлагает снизить акцизный налог всего на 15,2%, что составляет примерно 0,08 EUR (с НДС) за литр в рознице. Такая «помощь» не покрывает даже четверти реального роста затрат, который для коммерческих перевозчиков с конца февраля составил более 30%.

«Мы работаем ниже порога себестоимости»

«Предложенное правительством снижение на 8 центов — это издевательство. Такой суммой невозможно спасти предприятия от неплатежеспособности», — отмечает представитель объединения таксомоторной отрасли Алексей Игнатьев.

«Грузовики и такси уже сейчас работают ниже себестоимости. Если правительство не примет кардинальных мер, мы проведем акции протеста».

Представитель TPNDDO Эгилс Херманис подчеркивает, что акция протеста против Bolt и действий государства — логичный шаг в ситуации, когда отрасль вынуждена бороться за выживание. Он напоминает, что без водителей система не может функционировать, и призывает к немедленным, конкретным и справедливым изменениям.

Единый фронт с грузоперевозчиками

Впервые в истории Латвии водители такси объединились с грузоперевозчиками, чтобы совместно бороться против уничтожения отрасли. Это объединение представляет тысячи транспортных средств и водителей по всей Латвии, гарантирующих непрерывность логистики и мобильности в стране.

ТРЕБОВАНИЯ ОТРАСЛИ (Ультиматум правительству):

Для предотвращения транспортного апокалипсиса и последующего экономического кризиса объединение требует:

Реальное снижение акциза: снизить акцизный налог на дизельное топливо до минимально разрешенного в ЕС уровня (330 EUR за 1000 литров), а не до предлагаемых 396 EUR.

Целевая поддержка: ввести механизм возврата акцизного налога для лицензированных пассажирских и грузовых перевозчиков за каждый использованный литр топлива, по аналогии с сельскохозяйственной отраслью.

Привязка сроков к кризису: установить срок действия закона в зависимости от стабилизации биржевых цен, а не ограничивать его июнем 2026 года.

Включение отрасли в принятие решений: разрабатывать устойчивые меры по преодолению кризиса только при участии отраслевых ассоциаций и профсоюзов (включая LAKRS).

Представители отрасли подчеркивают, что принятие законопроекта в нынешней «косметической» редакции не остановит запланированные акции протеста, так как предложенные меры не обеспечивают жизнеспособность транспорта.

Министры должны следить, кто у них работает: Силиня о скандале с IT-закупками

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

Каждый министр сам должен следить за тем, работают ли в его ведомстве сотрудники, которые могли быть вовлечены в IT-закупки, по которым сейчас ведётся расследование, заявила после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня.

В Вильнюсском аэропорту обрушился потолок

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

В понедельник в Вильнюсском аэропорту произошел необычный инцидент – в терминале вылета обрушился потолок.

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

